快訊

暴雨狂炸南橫中斷 高雄桃源區公所宣布3個里明停班課

陳文茜今晚朝聖蔡琴遭拒！醫生撂話 她「跟時間賽跑」

國1南向頭份段平日開放路肩2小時 紓解下班車潮

中央社／ 苗栗縣13日電

高速公路局中區養護工程分局指出，為改善國道1號南下頭份路段下班時車流壅塞，今天起實施平日開放路肩2小時，開放時段為下午5時至晚間7時、區段為107K+530至109k+870。

高公局中區養護工程分局表示，國道1號新竹系統爬坡道終點至頭份路段，原先僅於連續假期機動開放部分區段路肩，這次開放範圍自107K+530至109K+870以銜接頭份南向出口匝道，開放時段為平日每天下午5時至晚間7時固定開放通行，有助車流提早分流進入匝道，進而降低主線回堵。開放路肩路段速限60公里，並僅限小客車行駛。

苗栗縣交通工務處今天指出，國1頭份交流道平日上下班尖峰時段，交通流量龐大導致車流回堵至匝道入口及平面道路，過去多次向中央爭取南北雙向主線開放路肩時段，去年底已針對北上109k+720至100k+730路段實施平日上午7時至上午9時常態性開放路肩，如今再納入南下部分，可望緩解上下班時間交通壅塞問題。

除開放路肩措施以外，交通工務處表示，針對頭份交流道周邊平面道路短期改善部分，去年完成建國路、顯會路、124甲線轉國1北入匝道方向車道拓寬，接續辦理中華路（台1線自強路至頭份交流道路段）分隔島縮減及往頭份方向增設1車道工程，預計今年6月底完工後，將可增加平面道路容量及車流乘載能力。

至於長期改善部分，交通工務處指出，國道1號頭份交流道改善（增設科東二路分流匝道）可行性研究，已由高公局陳報交通部，將持續爭取中央核定，納入國1楊梅至頭份拓寬工程主計畫。

交通工務處表示，縣府同步啟動新闢科東二路聯絡道的基本設計、用地調查及地質鑽探作業，以利後續工程界面順利進行。

高公局 頭份 國道

延伸閱讀

蘆竹火災濃煙致國2西向回堵4公里！高公局籲駕駛人勿放慢車速觀望

國道1號南向4事故共14車追撞！全車道卡死 回堵3公里

苗栗頭份建國國中會考成績進步 新住民之女直逼榜首

苗栗工安意外！越南籍移工跌落砂土預拌槽被活埋 救出送醫不治

相關新聞

大林電廠5號燃氣機組重啟挨批 彭啓明：嚴密監督

台電大林電廠除役逾2年的5號燃氣機組，日前連兩天重啟運轉，遭藍營民代砲轟。彭啓明今受訪說，環境部會嚴密監督已無超過規定的...

車模疑打牛奶針亡⋯使用診所增 食藥署：去年共1890家

有「車模界林志玲」稱號的女模蔡語芯，傳出在台北市法瑞診所施打牛奶針後陷入昏迷，昨已拔管，台北市政府衛生局已介入調查這起爭...

挑選正宗拉拉山水蜜桃有撇步 農會教你這麼做

桃園市復興區拉拉山水蜜桃聞名全台，5至7月高海拔產區水蜜桃正當季，為維護消費權益和市場交易秩序，農業局今日啟動聯合稽查，...

蝴蝶不侵台、熱低已消失 專家曝豪大雨狂炸南部原因

輕度颱風蝴蝶不侵台，影響台灣的今年第2號熱帶性低氣壓已減弱為一般低氣壓，為何嘉義以南豪大雨不斷？天氣風險公司天氣分析師林...

英國調查指出膳食纖維低、糖脂高 大腸癌警報啟動

大腸癌曾連續15年位居台灣癌症發病之首，直至2021年癌症登記資料才由肺癌奪走冠軍，但大腸癌仍是國人癌症死因排名第三的隱形殺手。大腸癌不僅嚴重威脅台灣民眾健康，也是全球多數國家面臨的重要癌症挑戰。

打造動物專屬「通道」 杉林溪防災仿岩工法奪國際銀獎

農業部林業及自然保育署南投分署「阿里山事業區第107林班保育治理工程」，榮獲「2025全球卓越建設獎」環境類銀獎，是台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。