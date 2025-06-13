大林電廠5號燃氣機組重啟挨批 彭啓明：嚴密監督

台電大林電廠除役逾2年的5號燃氣機組，日前連兩天重啟運轉，遭藍營民代砲轟。彭啓明今受訪說，環境部會嚴密監督已無超過規定的運轉時數，以及空汙是否超標。

核三廠2號機組停役後，高雄興達電廠3、4號燃煤機組在未取得操作許可下運轉引發爭議；大林電廠5號機組除役後至今年4月也有8次運轉紀錄，環保局官網顯示，前天再度上場救援，至昨天中午，今年剩686小時可用。

高雄市長陳其邁則說，希望台電加強整個輸配電設備更新，強化電網韌性；大林電廠5號機緊急狀況下可運轉720小時，會根據電力設施空氣汙染物排放標準相關規定嚴格監督。

彭啓明今也表示，依法規定緊急備用時數一年不能超過720個小時，環境部會嚴密監督有沒有超過運轉時數，每一個煙囪、排氣孔排放數值有沒有超標，環境部都看得到，各位可以放心。

對於有外界認為應檢討空汙排放標準法規，彭啓明說，年累積運轉時數不得超過720小時，是專用於供電系統跳電、限電期間等狀況，還是由台電來回答。