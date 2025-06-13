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挑選正宗拉拉山水蜜桃有撇步 農會教你這麼做

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園拉拉山高海拔水蜜桃登場。圖／農業局提供
桃園拉拉山高海拔水蜜桃登場。圖／農業局提供

桃園市復興區拉拉山水蜜桃聞名全台，5至7月高海拔產區水蜜桃正當季，為維護消費權益和市場交易秩序，農業局今日啟動聯合稽查，鎖定交易熱絡的角板山、枕頭山商圈，確保水蜜桃品質、價格、產品溯源，店家也強調自律，嚴守拉拉山水蜜桃品牌商譽。

聯合稽查行動由農業局規畫，會同消保官、經發局，復興區農會及復興區公所等單位，農業局長陳冠義表示，拉拉山水蜜桃是全國品質一等品牌，多年來建立良好口碑，希望所有農友做好品質把關，延續品牌信譽。市府稽查重點包括檢查攤商所販售水蜜桃品質，與使用復興區農會專屬桃盒規範，並向攤商宣導販售注意事項及消費交易法令，強化攤商自律意識。

復興區農會總幹事高理忠說明，農會特別設計專屬水蜜桃盒，請消費者認明紋面婦女標章，另盒子上皆印有流水編號可溯源，消費者購買時可檢視，同時保障農戶與消費者雙方權益，也為農民一整年辛苦把關。

法務局消保官謝青如表示，今日稽查工作多數商家符合規定，少數未標示價格的攤商或店家，已於現場要求改正，另所查販售價格皆符合市場行情，未有哄抬價格情況發生。

復興區區長蘇佐璽強調，拉拉山水蜜桃是復興區美好資產，品牌建立不易，務必一起努力維護拉拉山水蜜桃優質的商譽與品牌。枕頭山商圈發展協會理事長鄧通則說，希望在消費過程保障顧客及店家雙方權益，拉拉山水蜜桃的好品質邀請大家光顧嘗鮮。

復興區農會強調，針對近日水蜜桃消費爭議，已將農會水蜜桃盒使用規範公告各農戶，市府也將加強宣導查察，非向復興區農會申購者，不得使用該專屬桃盒，也不得包裝販售非復興區出產之水蜜桃，如有虛偽套購或轉售、轉贈，供他人使用之情事，或冒名頂替包裝非復興區出產水蜜桃，經查證屬實，將追繳補款項，1年內不得再購買使用復興區農會水蜜桃盒，一旦涉及民法損害賠償、商標法侵害商標權，將追究法律責任。

稽查小組與復興區公所、農會不忘宣傳正宗的拉拉山水蜜桃。圖／農業局提供
稽查小組與復興區公所、農會不忘宣傳正宗的拉拉山水蜜桃。圖／農業局提供
市政府聯合稽查小組今天到復興區了解水蜜桃是否有依照規範銷售。圖／農業局提供
市政府聯合稽查小組今天到復興區了解水蜜桃是否有依照規範銷售。圖／農業局提供

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