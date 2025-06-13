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英國調查指出膳食纖維低、糖脂高 大腸癌警報啟動

聯合新聞網／ 綜合報導
調查指出，現代人普遍攝取太多加工食品，影響腸胃道健康。示意圖／ingimage
調查指出，現代人普遍攝取太多加工食品，影響腸胃道健康。示意圖／ingimage

大腸癌曾連續15年位居台灣癌症發病之首，直至2021年癌症登記資料才由肺癌奪走冠軍，但大腸癌仍是國人癌症死因排名第三的隱形殺手。大腸癌不僅嚴重威脅台灣民眾健康，也是全球多數國家面臨的重要癌症挑戰。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國每年約有32,000人確診大腸癌，而且病患有年輕化的趨勢。英國衛生機構近期發布最新飲食調查，發現當地有96%的成人，每日的膳食纖維攝取量未達建議標準，可能因此提升腸胃道疾病風險。

調查指出，成年人一天應攝取至少30克纖維，相當於五份蔬菜水果，再搭配全穀類、豆類、堅果等高纖食物。不過民眾普遍飲食失衡，更常選擇加工食品，也常攝取過多的糖分和飽和脂肪。

專家指出，加工食品比例過高是纖維不足、糖分和脂肪攝取過多的主因。失衡的飲食結構，不只會造成肥胖，更會造成糖尿病、心臟病和蛀牙等病。

不只是英國，台灣人的膳食纖維攝取量也同樣不足。衛生福利部建議，國人每日應攝取20-35公克的膳食纖維，但根據台灣癌症基金會統計，有90%以上的人膳食纖維攝取不足，男性平均每天攝取量只有13.7公克，女性也只有14公克。衛生福利部更直指，飲食攝取過多紅肉及缺乏運動，是國人大腸癌發生快速攀升的主要原因。

研究專家呼籲，應藉由加強公共健康政策，強制食品業者減糖減脂，藉此保障民眾健康。民眾除了維持運動習慣外，在日常選擇飲食時，也應避免過度攝取加工食品、減少糖和飽和脂肪攝取，增加膳食纖維的攝取量。

大腸癌

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