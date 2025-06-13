快訊

一波未平一波又起！以色列再空襲伊朗 轟炸點「鄰近當地機場」

「幾乎學生都會經過」逢甲大學校樹倒塌壓死男學生 校方說話了

行政院核定！下半年增2連假 明年9個「三天以上」連續假期

規劃出遊！2026年行事曆出爐 共有9連假、春節放9天

中央社／ 台北13日電

行政院人事總處今天公布民國115年政府行政機關辦公日曆表，總放假日數達120天，其中有9個連假，最多的為農曆春節假期9天假。春節假期是將2月15日適逢星期日的小年夜，挪至2月20日星期五的初四補假。

另外8個連假包含和平紀念日3天、兒童節及清明節4天、勞動節3天、端午節3天、中秋節教師節4天、國慶日3天、光復節3天及行憲紀念日3天。人事總處指出，明年中秋節在9月25日為星期五，教師節則是9月28日星期一，因此併同例假日為4天連假。

人事總處強調，政府行政機關辦公日曆表僅適用於政府行政機關公務人員，公營事業機構人員的放假，原則上比照辦理；至實施條例第9條規定有關警察、消防、海巡、軍事等性質特殊政府機關（構）放假日及各級學校適用的學年度行事曆，由內政部、海洋委員會、國防部及各該主管教育行政機關等視需要調移之。

人事總處也提醒，民間企業人員放假涉及勞動基準法相關事項，應依該法主管機關勞動部規定辦理。

連假 教師節 中秋節

延伸閱讀

行政院核定：下半年增2連假 明年9個連續假日

「他叫我刷馬桶欸！」Melody經典語錄爆紅14年　粉絲製成日曆紀念

人事總處：公務員違規赴陸 各機關應予懲處

明年春節可望休九天

相關新聞

車模疑打牛奶針亡⋯使用診所增 食藥署：去年共1890家

有「車模界林志玲」稱號的女模蔡語芯，傳出在台北市法瑞診所施打牛奶針後陷入昏迷，昨已拔管，台北市政府衛生局已介入調查這起爭...

蝴蝶不侵台、熱低已消失 專家曝豪大雨狂炸南部原因

輕度颱風蝴蝶不侵台，影響台灣的今年第2號熱帶性低氣壓已減弱為一般低氣壓，為何嘉義以南豪大雨不斷？天氣風險公司天氣分析師林...

打造動物專屬「通道」 杉林溪防災仿岩工法奪國際銀獎

農業部林業及自然保育署南投分署「阿里山事業區第107林班保育治理工程」，榮獲「2025全球卓越建設獎」環境類銀獎，是台灣...

中南部雨勢14日趨緩 各地高溫32到35度

交通部中央氣象署今天表示，中南部雨勢將持續到明天清晨，白天水氣減少，但中南部仍有陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，各地高溫普...

桃機三航北登機廊廳啟用 針對協力維護廠商開說明會

桃園國際機場公司於今天舉行「第三航站北登機廊廳協力廠商營運作業研商說明會」，針對即將啟用的北登機廊廳進行設計、動線及測試...

南投縣定期抽驗農藥殘留結果出爐

南投縣府衛生局定期抽驗超市、賣場與傳統市場販售的蔬果與肉品，四月份抽驗23件結果出爐，1件蔬菜檢出農藥殘留超標，已立即要求業者下架，並移請上游供應商所在地衛生局依法處理。 衛生局表示，為確保市售食材

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。