聽新聞
0:00 / 0:00
打造動物專屬「通道」 杉林溪防災仿岩工法奪國際銀獎
農業部林業及自然保育署南投分署「阿里山事業區第107林班保育治理工程」，榮獲「2025全球卓越建設獎」環境類銀獎，是台灣首件獲獎的林業保育工程，突顯台灣在結合生態理念與工程技術上的創新成就。
杉林溪是知名風景區，但所在的加走寮溪流域，是易受洪災侵襲的高風險區域。為兼顧防災與保育，南投分署採用玻璃纖維混凝土（GRC）仿岩工法進行邊坡與護岸治理。這種工法結構強度高，耐候性佳，並能塑造出擬真岩石地貌，減少對自然景觀與棲地的破壞。
最具突破性的設計，為全台首見的「層理型水域動物通道」，巧妙運用GRC仿岩模具打造連通高低落差的生態通道，串聯魚類與水陸動物的遷徙路徑，並營造出深潭、急流、淺瀨等多樣水域環境，形成立體、生物多樣的棲地網絡。
工程施作也融入減碳與綠色工法。全案廣泛運用本土植物進行生態植生，穩定坡地同時促進棲地復育。搭配無人機空拍監測、二維動床模擬（CCHE2D）與森林永續經營認證（FSC），提升工程精度與環境友善度，估算工程減碳達250公噸，除榮獲「公共工程金質獎」、「優良農建工程獎」與「國家卓越建設獎」等國內獎項，此次再於國際舞台脫穎而出。
6月12日在奈及利亞舉行頒獎典禮，由集水區治理科科長許文奕代表赴會領獎，為台灣生態工程立下新里程碑。
分署長李政賢指出，工程實踐「自然解方」（NbS）理念，以健康生態系統作為基礎，發揮防災、保育與碳減量多重效益，未來將持續推動自然為本的治理策略，透過在地參與與教育推廣，實現山林環境的永續與韌性。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言