打造動物專屬「通道」 杉林溪防災仿岩工法奪國際銀獎

農業部林業及自然保育署南投分署「阿里山事業區第107林班保育治理工程」，榮獲「2025全球卓越建設獎」環境類銀獎，是台灣首件獲獎的林業保育工程，突顯台灣在結合生態理念與工程技術上的創新成就。

杉林溪是知名風景區，但所在的加走寮溪流域，是易受洪災侵襲的高風險區域。為兼顧防災與保育，南投分署採用玻璃纖維混凝土（GRC）仿岩工法進行邊坡與護岸治理。這種工法結構強度高，耐候性佳，並能塑造出擬真岩石地貌，減少對自然景觀與棲地的破壞。

最具突破性的設計，為全台首見的「層理型水域動物通道」，巧妙運用GRC仿岩模具打造連通高低落差的生態通道，串聯魚類與水陸動物的遷徙路徑，並營造出深潭、急流、淺瀨等多樣水域環境，形成立體、生物多樣的棲地網絡。

工程施作也融入減碳與綠色工法。全案廣泛運用本土植物進行生態植生，穩定坡地同時促進棲地復育。搭配無人機空拍監測、二維動床模擬（CCHE2D）與森林永續經營認證（FSC），提升工程精度與環境友善度，估算工程減碳達250公噸，除榮獲「公共工程金質獎」、「優良農建工程獎」與「國家卓越建設獎」等國內獎項，此次再於國際舞台脫穎而出。

6月12日在奈及利亞舉行頒獎典禮，由集水區治理科科長許文奕代表赴會領獎，為台灣生態工程立下新里程碑。