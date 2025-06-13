清醒時植入電極測試 帕金森患者接受深部腦刺激手術

45歲鄭男長期罹患帕金森氏症有手腳顫抖等症狀，彰基幫男子進行深部腦刺激手術，在病人清醒時植入電極，測試顫抖及語言穩定度等症狀是否改善，男子術後已恢復自主行動能力。

彰化基督教醫院今天發布新聞稿，鄭男罹患帕金森氏症超過10年，長期飽受手腳顫抖、動作遲緩與步態不穩之苦，最近因藥物等嚴重干擾日常生活，院方決定執行深部腦刺激手術，選擇在患者清醒的狀態下執行關鍵步驟，以利即時觀察電極植入效果與臨床反應。

院方指出，醫療團隊選擇「蒼白球內側（GPi）」為刺激目標區；神經醫學中心副主任莊介森說明，考量病患因長期服藥產生明顯異動症狀，且希望保有良好認知功能，蒼白球內側作為刺激區域，能有效減少副作用並保留腦部功能。

院方表示，在病患清醒狀態下，手術藉由植入電極，即時測試顫抖、僵硬與語言穩定度等症狀是否改善，而患者在術後，顫抖與僵硬症狀顯著改善，恢復自主行動能力，重拾生活品質。

院方指出，帕金森氏症是一種慢性神經退化性疾病，主因為腦部「黑質」中多巴胺神經元逐漸退化，導致運動功能障礙。深部腦刺激手術透過植入電極與脈衝產生器，以高頻電刺激穩定腦部訊號，有助於減緩顫抖、僵硬與動作困難等症狀，也能減少藥物使用與副作用。