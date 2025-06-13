快訊

一波未平一波又起！以色列再空襲伊朗 轟炸點「鄰近當地機場」

「幾乎學生都會經過」逢甲大學校樹倒塌壓死男學生 校方說話了

行政院核定！下半年增2連假 明年9個「三天以上」連續假期

聽新聞
0:00 / 0:00

車模疑打牛奶針亡⋯使用診所增 食藥署：去年共1890家

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
麻醉藥「propofol丙泊酚」，因為顏色像是牛奶又俗稱「牛奶針」。圖／食藥署提供
麻醉藥「propofol丙泊酚」，因為顏色像是牛奶又俗稱「牛奶針」。圖／食藥署提供

有「車模界林志玲」稱號的女模蔡語芯，傳出在台北市法瑞診所施打牛奶針後陷入昏迷，昨已拔管，台北市政府衛生局已介入調查這起爭議。牛奶針成分為丙泊酚（Propofol），多用於麻醉藥物使用，衛福部食藥署統計，近2年申報使用丙泊酚診所數量，分別為1619家、1890家，診所家數有增無減。

蔡語芯長期飽受失眠所苦，今年間透過親友介紹，前往台北市法瑞診所接受舒眠電波療程，沒想到蔡語芯施打牛奶針後，突陷入昏迷、失去呼吸心跳，經搶救後呈現腦死，昨天家屬決議拔管。牛奶針多用於手術麻醉，安眠鎮靜使用，隨醫美診所盛行，不少診所在為患者執行電波等手術時，會以該成分藥品為患者麻醉。

據食藥署食品安全周報，丙泊酚有心跳減緩、降低血壓及暫時性呼吸中止的副作用，使用不當可能會導致呼吸衰竭而有死亡風險，須由受過麻醉或加護照護訓練的醫師給藥，並持續監視病人的心臟、呼吸功能等情況，使用之醫療單位或醫院，也必須要提供人工換氣、充分供氧及其他復甦設施，才可避免意外發生。

食藥署指出，目前我國核准成分為丙泊酚之藥品製劑許可證共12張，均屬第4級管制藥品，112年至今查無該成分藥品流向不明違法案件，112年、113年申報使用丙泊酚診所數量分別為1619家及1890家，根據過往資料，104年年申報使用丙泊酚診所，共703家，105年為967家，106年達1122家，足見家數持續上升。

根據食藥署，管制藥品係指成癮性麻醉藥品、影響精神藥品、其他認為有加強管理必要之藥品。依習慣性、依賴性、濫用性及社會危害性之程度，分4級管理。其分級及品項，由衛生福利部設置管制藥品審議委員會審議後，報請行政院核定公告。

食藥署 牛奶針 北市

延伸閱讀

車模疑命喪牛奶針 醫揭禁忌用途：不是拿來好睡用的

「車模界林志玲」打牛奶針喪命…辣模閨密控為錢拔管 家屬提告了

從救命到奪命？牛奶針也治大白肺「劑量百倍」 醫揭1關鍵：不會出事

「車模界林志玲」疑打牛奶針不治！ 名醫列過失致死被告偵查

相關新聞

車模疑打牛奶針亡⋯使用診所增 食藥署：去年共1890家

有「車模界林志玲」稱號的女模蔡語芯，傳出在台北市法瑞診所施打牛奶針後陷入昏迷，昨已拔管，台北市政府衛生局已介入調查這起爭...

蝴蝶不侵台、熱低已消失 專家曝豪大雨狂炸南部原因

輕度颱風蝴蝶不侵台，影響台灣的今年第2號熱帶性低氣壓已減弱為一般低氣壓，為何嘉義以南豪大雨不斷？天氣風險公司天氣分析師林...

打造動物專屬「通道」 杉林溪防災仿岩工法奪國際銀獎

農業部林業及自然保育署南投分署「阿里山事業區第107林班保育治理工程」，榮獲「2025全球卓越建設獎」環境類銀獎，是台灣...

中南部雨勢14日趨緩 各地高溫32到35度

交通部中央氣象署今天表示，中南部雨勢將持續到明天清晨，白天水氣減少，但中南部仍有陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，各地高溫普...

桃機三航北登機廊廳啟用 針對協力維護廠商開說明會

桃園國際機場公司於今天舉行「第三航站北登機廊廳協力廠商營運作業研商說明會」，針對即將啟用的北登機廊廳進行設計、動線及測試...

南投縣定期抽驗農藥殘留結果出爐

南投縣府衛生局定期抽驗超市、賣場與傳統市場販售的蔬果與肉品，四月份抽驗23件結果出爐，1件蔬菜檢出農藥殘留超標，已立即要求業者下架，並移請上游供應商所在地衛生局依法處理。 衛生局表示，為確保市售食材

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。