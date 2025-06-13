車模疑打牛奶針亡⋯使用診所增 食藥署：去年共1890家

有「車模界林志玲」稱號的女模蔡語芯，傳出在台北市法瑞診所施打牛奶針後陷入昏迷，昨已拔管，台北市政府衛生局已介入調查這起爭議。牛奶針成分為丙泊酚（Propofol），多用於麻醉藥物使用，衛福部食藥署統計，近2年申報使用丙泊酚診所數量，分別為1619家、1890家，診所家數有增無減。

蔡語芯長期飽受失眠所苦，今年間透過親友介紹，前往台北市法瑞診所接受舒眠電波療程，沒想到蔡語芯施打牛奶針後，突陷入昏迷、失去呼吸心跳，經搶救後呈現腦死，昨天家屬決議拔管。牛奶針多用於手術麻醉，安眠鎮靜使用，隨醫美診所盛行，不少診所在為患者執行電波等手術時，會以該成分藥品為患者麻醉。

據食藥署食品安全周報，丙泊酚有心跳減緩、降低血壓及暫時性呼吸中止的副作用，使用不當可能會導致呼吸衰竭而有死亡風險，須由受過麻醉或加護照護訓練的醫師給藥，並持續監視病人的心臟、呼吸功能等情況，使用之醫療單位或醫院，也必須要提供人工換氣、充分供氧及其他復甦設施，才可避免意外發生。

食藥署指出，目前我國核准成分為丙泊酚之藥品製劑許可證共12張，均屬第4級管制藥品，112年至今查無該成分藥品流向不明違法案件，112年、113年申報使用丙泊酚診所數量分別為1619家及1890家，根據過往資料，104年年申報使用丙泊酚診所，共703家，105年為967家，106年達1122家，足見家數持續上升。

根據食藥署，管制藥品係指成癮性麻醉藥品、影響精神藥品、其他認為有加強管理必要之藥品。依習慣性、依賴性、濫用性及社會危害性之程度，分4級管理。其分級及品項，由衛生福利部設置管制藥品審議委員會審議後，報請行政院核定公告。