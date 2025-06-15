畢業旅行去哪玩？網友熱議TOP8畢旅國家 第一名毫無懸念！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「畢業旅行國家」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的八大畢業旅行國家有哪些。

時間來到大學畢業季，對許多學生而言，畢業旅行是為青春畫下句點的重要時刻。無論未來要繼續升學或進入職場，不少畢業生都想趁著離開校園前，和好友們一起出國走走，為青春留下難忘的回憶。那麼究竟有哪些畢旅國家最受網友們關注呢？以下整理出畢業旅行的熱門國家，讓我們一起來看看吧！

「日本」豐富景點與購物選擇魅力無窮 「韓國」朝聖韓流文化打卡偶像同款！

▲ 網友熱議TOP8畢業旅行國家 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「畢業旅行國家」的討論，可以發現「日本」高居榜首。有應屆畢業生分享「和服體驗」，「快閃京都一天，在清水寺從白天拍到晚上」，透過身著傳統服飾與參觀名勝古蹟，感受濃厚的在地氛圍。也有許多網友提到日本購物行程的豐富性，更有人特地安排一整天的購物之旅，「逛@cosme TOKYO、UNIQLO、無印良品等，補足美妝和衣服」，且推薦「原宿的古著真的很值得逛」。

也有喜愛動漫的網友選擇到日本畢旅時造訪「秋葉原」，直呼是「御宅族的天堂」，「幾乎整個下午都泡在動漫大樓裡」。日本豐富多元的魅力，讓它成為最受歡迎的畢業旅行目的地。

鄰近的「韓國」同樣深受畢業生們關注，熱鬧的首爾、港都釜山及海島濟州島等地都各具魅力。有網友指出首爾格外適合喜歡購物及韓流文化的學生們，更有創作者分享「韓國5天4夜畢旅行程懶人包」，推薦如北村韓屋村、樂天世界及偶像同款打卡地等必訪景點，引起熱烈迴響。

同時，韓國的美食與購物也是一大亮點，如「韓式炸雞搭啤酒」、「辣炒年糕」及「豬肉湯飯」等都是網友們點名必吃的韓食。也有網友發文分享「首爾7天血拼畢旅」，走遍弘大及東大門等熱門商圈，收穫滿滿戰利品，創造難忘的旅遊回憶。

「泰國」則憑藉親民價格、精彩夜生活與多樣景點，成為許多學生的瘋玩首選。有網友回憶「大學畢旅就是去泰國，玩到瘋掉，水上活動超好玩，東西便宜又好吃」，也有人提到自己「每天在酒吧街喝酒、跑夜店，聽路邊很大聲的蹦蹦音樂」，盡情體驗夜生活。此外，像是曼谷的鄭王廟、恰圖恰市集與野生動物園Safari World等景點，也吸引許多喜愛文化與自然的畢業生們，能夠在泰國一次擁有豐富的旅遊體驗！

而「中國」也是不少人規劃畢旅時的選擇，其中又以香港、澳門最受關注。有網友分享在「澳門」旅遊的經驗，形容「百貨公司好長，連結通道就是一直走就對了」，也有人讚嘆道「飯店跟賭場都很華麗，紙醉金迷的感覺」，繁華的都市風景讓人大開眼界，但也直言「明明是差不多的食物但比較貴」，對學生們的荷包是一大挑戰。

一位網友則拍片紀錄香港畢旅行程，探索「維多利亞港」、「香港迪士尼樂園」及「蘭桂坊」等知名景點，並十分推薦喜愛城市風光與逛街購物的人來遊玩。有知名Youtuber也發佈香港系列旅遊影片，吸引不少留言回憶至香港畢旅的美好時光。豐富的都市景點、多元美食與購物樂趣，讓香港、澳門成為不少大學生畢業旅行的好選擇。

畢業旅行不僅僅是一次出國玩樂的機會，更是一段與摯友共同創造回憶、探索世界的冒險旅程。除了上述國家外，「法國」、「美國」與「新加坡」等地也常被納入討論行列。如果你也正在規劃一場難忘的畢旅，不妨參考網友們的建議，為學生時光畫下完美的句點。





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「畢業旅行國家」相關討論則數。

觀測期間：2024/05/26~2025/05/26，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

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