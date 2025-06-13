快訊

一波未平一波又起！以色列再空襲伊朗 轟炸點「鄰近當地機場」

「幾乎學生都會經過」逢甲大學校樹倒塌壓死男學生 校方說話了

行政院核定！下半年增2連假 明年9個「三天以上」連續假期

美國大都會博物館名作展登台 預售票賣破10萬張

中央社／ 台北13日電

美國大都會博物館名作展明天起於故宮第二展覽館展出，預售票已售出破10萬張。故宮院長蕭宗煌表示，值得一提的是，這是該展亞洲巡迴首站，後續將前往韓國國立中央博物館展出。

「從印象派到現代主義－美國大都會博物館名作展」精選81件作品，畫家陣容華麗，包含雷諾瓦、梵谷、塞尚、馬諦斯等38位名家。除有雷諾瓦「彈鋼琴的兩位少女」，還有考特描繪甜蜜戀人的「春日」及秀拉的「大碗島的星期天下午」習作。

國立故宮博物院與時藝多媒體今天共同舉行展覽開幕記者會，蕭宗煌表示，這是大都會博物館首次於台灣舉行的大型展覽，距離1996年故宮文物赴美「中華瑰寶展」相隔近30年，展覽以羅伯特．雷曼（RobertLehman）家族捐贈大都會博物館的重要館藏為核心，多數作品鮮少於亞洲展出。

時藝多媒體董事長黃文德表示，美國許多企業家在鍍金年代興起收藏歐洲藝術品風潮，當時正是印象派崛起，因而許多名作被帶到美國。像雷曼家族先是銀行家父親開始收藏，兒子再受父親啟發，後來在大都會博物館百年時，家族決定捐贈近3000件藏品。今年逢故宮百年，這是東西方百年交會。

展覽共分身體姿態、肖像與人物、徜徉自然、從城市到鄉村、水岸風光等5大主題展區，呈現百年間藝術家如何以作品及美學回應社會變遷，從中也可見印象派畫家們技法的轉變與突破。

像是此次展中少數學院派作品「春日」，體現對主題、人體線條的嚴謹技法，也精心營造光影讓畫面更添詩意。而被視為印象派代表的雷諾瓦，則在「彈鋼琴的兩位少女」中展現筆觸鬆散、畫面光影斑駁、邊界模糊的技法，值得一提的是，「彈鋼琴的兩位少女」為委託作品，共有6個版本，此次展出則被譽為最精美版本之一。

秀拉則以點描技法為印象派突破新層次，他熱衷投入色彩研究，如著名作品之一「大碗島的星期天下午」。此次展出為該作習作，對比他最終完成作品，可觀察他對構圖、人物的規劃。

「從印象派到現代主義－美國大都會博物館名作展」明天起至10月12日展出，地點在國立故宮博物院北部院區第二展覽館一樓特展廳。

美國 國立故宮博物院 博物館

延伸閱讀

美大都會名作故宮登場 賴清德總統與馬唯中同框合影

美大都會名作故宮登場 賴清德與馬唯中罕見同框

莫內《睡蓮》進駐富邦美術館迎客！52件真跡揭露「印象派」跨國影響力與美國畫家獨特的藝術語言

美國大都會博物館真跡開箱 雷諾瓦「彈鋼琴的兩位少女」故宮第二展覽館首度亮相

相關新聞

車模疑打牛奶針亡⋯使用診所增 食藥署：去年共1890家

有「車模界林志玲」稱號的女模蔡語芯，傳出在台北市法瑞診所施打牛奶針後陷入昏迷，昨已拔管，台北市政府衛生局已介入調查這起爭...

蝴蝶不侵台、熱低已消失 專家曝豪大雨狂炸南部原因

輕度颱風蝴蝶不侵台，影響台灣的今年第2號熱帶性低氣壓已減弱為一般低氣壓，為何嘉義以南豪大雨不斷？天氣風險公司天氣分析師林...

打造動物專屬「通道」 杉林溪防災仿岩工法奪國際銀獎

農業部林業及自然保育署南投分署「阿里山事業區第107林班保育治理工程」，榮獲「2025全球卓越建設獎」環境類銀獎，是台灣...

中南部雨勢14日趨緩 各地高溫32到35度

交通部中央氣象署今天表示，中南部雨勢將持續到明天清晨，白天水氣減少，但中南部仍有陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，各地高溫普...

桃機三航北登機廊廳啟用 針對協力維護廠商開說明會

桃園國際機場公司於今天舉行「第三航站北登機廊廳協力廠商營運作業研商說明會」，針對即將啟用的北登機廊廳進行設計、動線及測試...

南投縣定期抽驗農藥殘留結果出爐

南投縣府衛生局定期抽驗超市、賣場與傳統市場販售的蔬果與肉品，四月份抽驗23件結果出爐，1件蔬菜檢出農藥殘留超標，已立即要求業者下架，並移請上游供應商所在地衛生局依法處理。 衛生局表示，為確保市售食材

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。