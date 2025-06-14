一站就是一整天？久站族五大「足部職業病」易纏身



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近半年「足部職業病」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議常見的足部職業病有哪些。

你是否經常需要久站工作，或因職業需求而長時間穿著特定鞋款？當雙腳每天都承受過度壓力，足部健康問題也就悄然找上門，不僅讓人疼痛不堪，還可能影響生活品質。本次我們便盤點常見的五大足部職業病，來看看網友們的真實分享吧！

鞋型不合腳「拇指外翻」導致關節變形 「靜脈曲張」雙腿腫痛走路像灌鉛？

▲ 網友熱議TOP5足部職業病 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近半年網友針對「足部職業病」的討論，可以發現「拇指外翻」是許多服務業從業人員苦惱的症狀。有網友分享，因為工作需要長時間站立，而且經常必須穿高跟鞋，導致腳部無法負荷，拇指外翻的情況越來越嚴重，「站著的時候會明顯感到腳的不適」。

拇指外翻不僅會讓人在走路時感到疼痛，且由於市面上許多鞋子設計較窄，容易擠壓腳趾，更會使症狀惡化，讓不少民眾甚至難以挑選到合適的鞋款。有網友建議，可以挑選「包覆力高」、「楦頭寬」的鞋款，以減輕腳部負擔，避免拇指外翻持續惡化。

而「靜脈曲張」同樣困擾許多需要久站的工作族群。有網友分享「工作需要長時間站立，從早到晚幾乎沒什麼機會坐下休息」，長久下來便患上靜脈曲張，「站久了腿會覺得脹脹的，有時候甚至覺得有點痠麻」、「腳上的血管浮出越來越明顯」，更出現「晚上睡覺也常抽筋，超折磨」的情況，嚴重影響到生活品質。

針對這些困擾，有網友建議「每天回家抬腿20分鐘，讓血液循環更順暢」，或者「可以穿彈性襪預防，穿了也能讓腳不會那麼痠 」，指出促進血液循環可幫助舒緩不適，減緩腿部疲勞感。

「足底筋膜炎」也是久站族群中常見的職業傷害，許多需要長時間站立的工作者深受其擾。有百貨櫃姐無奈表示，因工作常常一站就是好幾個小時起跳，某天起床時「腳跟突然覺得很痛」，甚至有網友形容「痛到無法下床」。從事教職的網友也深有同感，「每天7節左右的課，導致足底筋膜炎」，而針對這些問題，有網友推薦可以「訂做鞋墊」或「購買有足弓墊的鞋子」，透過支撐足弓來減少腳部壓力，並強調「雖然貴，但效果很好」，是舒緩疼痛的有效方法。

除了以上病症外，因久站及穿著不合腳的鞋子等原因而導致的「雞眼」及「凍甲」，同樣是廣受關注的足部職業病。足部是支撐全身的重要基礎，長時間站立工作者更要特別留意保養。若你也被足部不適所困擾，不妨參考以上網友的經驗，尋求專業治療與護理，讓未來每一步都走得更輕鬆自在！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「足部職業病」相關討論則數。

觀測期間：2024/12/01~2025/06/01，共六個月。

觀測來源：討論區、社群網站、Podcast評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

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