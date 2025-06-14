

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「繡球花景點」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的八大繡球花景點有哪些。

繡球花以繽紛的色彩、圓潤飽滿的花球，成為每年春夏最受矚目的限定景色。隨著五月花季到來，全台各地的繡球花陸續綻放，成為許多人賞花、拍照打卡的熱門選擇。接著一起來看看網友熱議的賞花景點，準備前往收穫美照吧！

「杉林溪森林生態園區」氣候涼爽花量豐富 「陽明山竹子湖」賞花點超多

觀察近一年網友針對「繡球花景點」的討論，可以發現眾多網友提及位於南投的「杉林溪森林生態渡假園區」。園區海拔超過1600公尺，氣候涼爽，十分適合繡球花生長，吸引許多遊客慕名而來，不少網友直呼「每年繡球花季都要去一次！」園區腹地廣大、花量豐富，擁有「綿延超過100公尺的花牆」，讓人彷彿置身紫藍夢幻世界，網友大讚「遍地開滿繡球花，真美」！壯觀的繽紛美景讓人忍不住駐足欣賞，「沿路光是拍照取景就可以花上半天」、「從停車場開始就有滿滿的繡球花，漂亮到讓人感動」。此外，遊客分享園區內「步道好走、能免費搭乘接駁車」，是「夏天消暑的好地方」，成為民眾夏日避暑、賞花的首選景點。

位於台北市郊的「陽明山竹子湖」，同樣是不少人心目中經典的賞花景點，即有網友分享自己的賞花心得，「繡球花藍紫粉色繽紛一整片，很適合拍美照」，更有遊客被壯觀的花海景象震撼，「整片都是圓圓飽滿、一球一球的花」、「被眼前一大片藍紫色花海震懾」。加上後有陽明山環繞，風景秀麗，「隨便拍都是大景」。不過也有網友提醒，花季期間人潮眾多，搭乘大眾運輸雖然方便，但「正值花季的時候公車蠻難搶的」，建議想賞花的遊客「要算準回程的時間」。

如果想就近在都市中賞繡球花，交通便利的「大安森林公園」，是不少台北人的首選。有網友形容這裡「紫陽花（繡球花）叢叢盛開，各自爭豔」，即便是平日，「來散步賞花的人也不少，但公園夠大，不會覺得擁擠」，能夠悠閒享受花季時光。有人提到「為了看繡球花展特地去了一趟」、「三月初時的繡球花盛開，花況非常美」，配合園內的杜鵑花、野餐日活動，讓大安森林公園成為賞花、野餐、散步及拍照的好去處。

想要拍出被繡球花包圍的絕美照片，「高家繡球花田第三園區」是不容錯過的私房景點。不少網友大力推薦這裡的景觀特色，「園區佔地很大，滿山滿谷開滿了繡球花，高度還高過人，不需特地喬拍照角度就能拍出好畫面」，花色更呈現「淡紫到白再到黃」的漸層變化，視覺層次豐富，是今年繡球花季熱門的打卡點之一。不過也有網友提醒「建議早上十點前或下午三四點來，比較不會太曬」，賞花之餘，防曬措施也要做足。

看完以上這些熱門繡球花景點，是否也讓你心動不已、想立刻安排賞花行程呢？繡球花季集中在五月到六月，錯過就要再等一年，不妨趕緊把握周末假期，和親朋好友結伴一起賞花，沉浸在繡球花海的浪漫氛圍吧！

錯過再等一年！網議8大繡球花景點，「這幾個地方」美到不像話 圖片來源:Unsplash



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「繡球花景點」相關討論則數。

觀測期間：2024/06/01~2025/06/01，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

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