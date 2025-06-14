獨家燈塔園區住宿 最佳銀河拍攝點？全台8大燈塔景點一次看！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「全台燈塔景點」 相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的八大燈塔景點。

想收藏美景，除了爬山看海之外，不少民眾及攝影師也喜愛到燈塔留下珍貴的紀錄。四面環海的台灣擁有眾多歷史悠久的燈塔，近年更有許多成為打卡熱門點，接下來讓我們一起探索這些隱藏景點吧！

四極點燈塔全上榜，網友熱議新興打卡聖地

▲ 網友熱議TOP8全台燈塔景點 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對「全台燈塔景點」相關話題的討論，由極北富貴角、極南鵝鑾鼻、極東三貂角、極西國聖燈塔組成的「四極點燈塔」皆名列前八名，可看出極點燈塔的觀光吸引力與討論熱度。

其中位於屏東縣墾丁國家公園的鵝鑾鼻燈塔最受網友矚目，民眾說道「第一次來鵝鑾鼻燈塔，草地寬還有步道可以走」，表示值得多留一些時間欣賞燈塔周遭美景。若想在休息日來趟簡短旅行，也有人選擇從高雄搭乘墾丁快線出發，體驗一日燈塔快閃。

另一方面，坐落在新北市石門區的富貴角燈塔，以黑白相間的外觀為特色，其所在的富貴角公園周邊也有豐富自然景色。有網友分享：「來到富貴角公園，要走一段步道才會抵達燈塔，沿途可欣賞老梅海灘的綠石槽等海岸風光。」

排名第四名的三貂角燈塔，因面向太平洋且每28秒連閃白、紅光兩次，又被稱為「台灣的眼睛」。來到三貂角燈塔，民眾不只能在此眺望龜山島，面對海景的背後則是整片白色系建築及山景，可在一處將兩種美景盡收眼底。至於極西點的台南國聖燈塔，則以視野開闊、無光害，適合觀看及拍攝銀河而知名，因立於臨海的頂頭額沙洲之上，而被網友認為「非常具有異域風情。」

除了四極點燈塔之外，位於高雄旗津的旗后燈塔也備受網友熱議，是國內唯一的白色八角形磚造的旗后燈塔，有民眾在分享參觀經驗時提到：「在旗津燈塔遠望著遠方85大樓，風景好美視野遼闊。」作為全台首座開放夜間參觀的燈塔，不少旅客選擇傍晚前往，捕捉燈塔與夜空、月色交織的畫面。

聲量排行第六名的高美燈塔 ，目前由旅宿集團經營燈塔園區，不僅免費開放參觀，更將以前的員工宿舍改建為住宿區，網友討論焦點也多集中在此。有人認為是「讓既有的老建物有了新任務」，也有民眾表示「如果喜歡不同的住宿體驗，這裡會是很酷的選擇！」由於離台中清水知名景點高美濕地僅有步行5分鐘的路程，入住過的網友評論「整體舒適、愜意，可順遊高美濕地看夕陽、看螃蟹」，也有人提到「親子可以在美麗的海岸線和迷人燈塔陪伴下，享受藝術饗宴。」

近年來，燈塔除了保有過往歷史及航海上的意義，也透過翻新和維護搖身一變成為新潮的觀光熱門景點，不論是想拍照打卡的年輕人，或是想與家人共享親子時光，燈塔都能成為新的旅遊好去處。





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「全台燈塔景點」相關討論則數。

觀測期間：2024/05/28~2025/05/27，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw