高鐵今董事會推選 史哲任董事長、陳惠裕任總經理

有「車模界林志玲」稱號的女模蔡語芯，上月在台北市法瑞診所疑似接受「牛奶針」舒眠針後，陷入昏迷，家屬昨天決定拔管。麻醉專科醫師蘇百川指出，牛奶針不適用任何醫療行為的睡眠治療，一般用在麻醉跟重症病人鎮靜，但過量使用會影響呼吸中樞，破壞身體保護機制，甚至導致死亡。

2025-06-13 15:48