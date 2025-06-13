快訊

逢甲大學路樹倒塌畫面曝光 4學生遭壓傷1人命危送醫搶救中

9秒縮時影片曝光！以空襲當下數十架客機正飛越伊朗 緊急逃離戰區

桃園蘆竹飼料場廚餘氣爆！現場燃燒 6人送醫、1人80%燒燙傷

聽新聞
0:00 / 0:00

高鐵今董事會推選 史哲任董事長、陳惠裕任總經理

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
行政院人士9日晚證實，政務委員史哲將轉任高鐵董事長。（本報資料照片）
行政院人士9日晚證實，政務委員史哲將轉任高鐵董事長。（本報資料照片）

台灣高鐵公司董事會今(13)日推選財團法人中華航空事業發展基金會之代表人史哲董事擔任董事長；同時通過聘任陳惠裕先生擔任總經理。

史哲先生，1969年出生，現任行政院政務委員，曾任行政院勞工委員會任勞工保險局總經理、高雄市新聞處處長、高雄市文化局局長、高雄市副市長、行政院文化部部長。

陳惠裕先生，1960年出生，現任台灣高鐵公司營運資深副總經理，國立中山大學管理學院高階經營碩士；曾任長榮航空(股)公司課長，並於1998年進入台灣高鐵公司，歷任維修部副理、經理，車輛維修部資深經理、協理，場站設施部協理，維修處副總經理。

高雄市 高鐵 行政院

延伸閱讀

史哲掌高鐵董座...將徵詢接替人選？政院這樣說

影／陳世凱讚史哲具交通歷練 賴士葆：應派去台鐵整頓

毫無交通背景 誰推薦史哲掌高鐵？交通部長陳世凱說了

6月底前接任高鐵董座掀熱議 交長陳世凱強調：史哲懂交通

相關新聞

孕期使用非類固醇消炎止痛藥 恐影響胎兒腎臟健康

孕期用藥須審慎，高雄長庚醫院最新研究揭示，孕婦若於中、晚期使用非類固醇消炎止痛藥，子女罹患慢性腎臟病的風險將顯著增加。此...

車模疑命喪牛奶針 醫揭禁忌用途：不是拿來好睡用的

有「車模界林志玲」稱號的女模蔡語芯，上月在台北市法瑞診所疑似接受「牛奶針」舒眠針後，陷入昏迷，家屬昨天決定拔管。麻醉專科醫師蘇百川指出，牛奶針不適用任何醫療行為的睡眠治療，一般用在麻醉跟重症病人鎮靜，但過量使用會影響呼吸中樞，破壞身體保護機制，甚至導致死亡。

6/17出國請注意 桃機三航廈施工T2出境車道短暫封閉

為配合第三航廈工程施工需要，機場公司將再次利用機場營運離峰時段進行航站南路線型調整，將對旅客的影響降到最低，並維持施工時...

蝴蝶不侵台、熱低已消失 專家曝豪大雨狂炸南部原因

輕度颱風蝴蝶不侵台，影響台灣的今年第2號熱帶性低氣壓已減弱為一般低氣壓，為何嘉義以南豪大雨不斷？天氣風險公司天氣分析師林...

華航飛釜山降錯跑道 旅客今返台收貼心2物讚應變不錯

華航昨天晚間CI186航班在降落韓國釜山機場時，未符塔台要求，華航今天致歉也已啟動自主調查，華航表示由於降落釜山時未符塔...

學會籲新冠高風險年齡應下修 羅一鈞：打疫苗勝於吃藥

本報今日報導，台灣感染管制學會認為，新冠高風險年齡應下修至50歲，以利取得公費藥物治療，降低重症跟死亡。衛福部疾管署發言...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。