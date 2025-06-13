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中南部雨勢14日趨緩 各地高溫32到35度

中央社／ 台北13日電
交通部中央氣象署今天表示，中南部雨勢將持續到明天清晨，白天水氣減少，但中南部仍有陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，各地高溫普遍在攝氏32度到35度左右。聯合報系記者余承翰／攝影
交通部中央氣象署今天表示，中南部雨勢將持續到明天清晨，白天水氣減少，但中南部仍有陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，各地高溫普遍在攝氏32度到35度左右。聯合報系記者余承翰／攝影

交通部中央氣象署今天表示，中南部雨勢將持續到明天清晨，白天水氣減少，但中南部仍有陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，各地高溫普遍在攝氏32度到35度左右。

受到西南風影響，交通部中央氣象署持續發布豪雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，今天台東縣山區及雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨，台中、彰化、南投、台東地區、蘭嶼、綠島及花蓮山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風；山區嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

氣象署預報員張竣堯向媒體表示，今天晚間到明天清晨中南部雨勢仍比較大，嘉義以南地區還是有持續性豪雨發生的機率，明天白天水氣減少，中南部有陣雨或雷雨，其他地區則是多雲到晴，午後留意短暫雷陣雨。

張竣堯說，明天南部地區，午後中部以北、北部山區有較大雨勢發生的機率，16日水氣減少，天氣更穩定，各地多雲到晴，午後降雨區域縮小，桃園以北及其他地區有局部短陣雷陣雨，午後各地有局部短陣雷陣雨。

張竣堯指出，16日及17日受到西南風影響，有些微水氣，中南部將有不定時雷雨或陣雨，有局部較大雨勢，尤其17日水氣偏多，北部不排除有局部短暫陣雨，18日到20日受到太平洋高壓增強影響，環境轉為穩定，各地多雲到晴。

溫度方面，張竣堯表示，未來高溫普遍落在32度到35度左右，15日局部地區可能出現35度到36度，回到夏季高溫炎熱的天氣型態，16日東南部則可能有焚風。

至於熱帶擾動，張竣堯說，未來一週沒有顯著訊號。

高溫 雷雨 嘉義

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