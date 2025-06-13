桃機三航北登機廊廳啟用 針對協力維護廠商開說明會

桃園國際機場公司於今天舉行「第三航站北登機廊廳協力廠商營運作業研商說明會」，針對即將啟用的北登機廊廳進行設計、動線及測試規劃說明。這是機場公司繼去年12月針對公務機關C.I.Q.S單位，以及今年3月份對象為航空公司及地勤業者之後，針對駐站各協力維護廠商舉辦的第3次說明會。歷次說明會分批邀請各單位與會，以利未來銜接試營運順暢，會議中也實地帶各單位夥伴體驗可大幅提升空側容量和全新風貌的北登機廊廳。

機場公司董事長楊偉甫表示，桃園機場第三航廈工程經過多年的努力，將進入新的里程碑，北登機廊廳預計於今年下半年啟用，完工後的試營運階段有許多複雜工作需要與所有單位共同協調，希望今天與大家互相交換意見，若有更好的想法也歡迎提出。

北登機廊廳設計強調開放與機能兼備的候機空間。出發旅客自報到至登機過程中無須轉換樓層，簡化搭機流程；登機門候機空間互通，與現行第一、二航廈內候機室配置及空間概念均不相同，讓座位安排更具彈性，提升旅客使用便利性。抵達層則設置於出發層之上，不但節省結構成本，更採用挑高大面積玻璃帷幕設計，讓進出旅客共享空側景觀，營造通透明亮的候機環境。

設計上，北登機廊廳的旅客步行動線，可一覽主體航廈波浪起伏的屋頂造型，未來待主體航廈工程完成度更高之後，更有象徵梯田景觀的綠堤植栽，融合實用與視覺美感，體現國門大器意象。

在營運準備方面，機場公司依據實際作業需求，規劃自D10候機室進出北登機廊廳的動線，空側部分在航空公司及地勤業者積極配合下，自4月份起已陸續進行D11至D18空橋的航機拖機測試，模擬大小不同機型停靠，協助航空公司與地勤單位熟悉新動線與作業程序。另自7月份起，將分階段完成3場動線測試、2場聯合測試及各單位內部作業測試，以確保實地作業順暢有序。

機場公司表示，北登機廊廳為全新設施，橫跨登機門系統、航機導引、行李處理、資通訊與消防安全等多項介面，需密集與航空公司、維運廠商及邊境查驗機關協調，完成縝密的系統整合與驗證作業。