快訊

逢甲大學路樹倒塌畫面曝光 4學生遭壓傷1人命危送醫搶救中

9秒縮時影片曝光！以空襲當下數十架客機正飛越伊朗 緊急逃離戰區

桃園蘆竹飼料場廚餘氣爆！現場燃燒 6人送醫、1人80%燒燙傷

孕期使用非類固醇消炎止痛藥 恐影響胎兒腎臟健康

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄長庚醫院提醒非類固醇消炎止痛藥使用與孕期風險息息相關。記者郭韋綺／翻攝
高雄長庚醫院提醒非類固醇消炎止痛藥使用與孕期風險息息相關。記者郭韋綺／翻攝

孕期用藥須審慎，高雄長庚醫院最新研究揭示，孕婦若於中、晚期使用非類固醇消炎止痛藥，子女罹患慢性腎臟病風險將顯著增加。此研究結果已刊登於2025年JAMA Pediatrics期刊，引發國際醫界高度關注。

非類固醇消炎止痛藥（NSAID）常見於日常頭痛、發燒或關節炎症狀的緩解，研究指出，孕期使用可能影響胎兒腎臟發育。

高雄長庚研究團隊分析台灣超過百萬名兒童健康資料，發現孕期至少曾使用一次NSAID的母親，子代罹患慢性腎病的風險提升約10%；若使用時點落在第二或第三孕期，風險更明顯，於第三孕期使用ibuprofen（布洛芬）者，風險更上升至34%。

兒童腎臟科田祐霖醫師說明，這研究結果與發育起源健康與疾病理論（DOHaD）相呼應，胎兒期的環境對未來健康具深遠影響，包括孕期藥物使用，研究表明，孕期使用非類固醇消炎止痛藥可能干擾胎兒腎臟正常發育，導致日後腎功能異常，從而增加慢性腎臟病的風險。

副院長兼婦產科醫師藍國忠強調，近來社群平台常見討論懷孕初期不知情服用藥品導致胎兒健康問題、未經醫囑誤用藥品等事件，突顯現行對孕婦的藥品警示資訊尚有強化空間，呼籲懷孕女性未來在處方藥應做個人化風險評估，以確保母親與胎兒健康。

藥劑部總藥師許茜甯指出，非類固醇消炎止痛藥可以用來退燒、止痛與抗發炎，這類成分藥品仿單通常會明確指出使用前須經過醫師諮詢，以避免對胎兒造成潛在傷害。

許茜甯提醒，布洛芬是市面上常見且容易取得的藥品，準媽媽無論處於哪一孕期，都應避免自行用藥，即使是平常慣用藥品也需主動詢問醫師和藥師，選擇對自己和寶寶更為安的消炎止痛藥。

高雄長庚醫院提醒非類固醇消炎止痛藥使用與孕期風險息息相關。記者郭韋綺／翻攝
高雄長庚醫院提醒非類固醇消炎止痛藥使用與孕期風險息息相關。記者郭韋綺／翻攝
高雄長庚醫院提醒非類固醇消炎止痛藥使用與孕期風險息息相關。記者郭韋綺／翻攝
高雄長庚醫院提醒非類固醇消炎止痛藥使用與孕期風險息息相關。記者郭韋綺／翻攝

風險 醫師 腎臟病

延伸閱讀

男子日飲2杯手搖不喝水 急性腎盂腎炎引敗血症

40歲男血壓爆高險中風 腎臟交感神經阻斷術助控壓減藥

孕期突傳噩耗！女星揭二胎恐患重症　崩潰坦言：有創傷

影／國5塞車…紅斑馬開道搶黃金2小時！30歲腦死男遺愛捐器官救6命

相關新聞

孕期使用非類固醇消炎止痛藥 恐影響胎兒腎臟健康

孕期用藥須審慎，高雄長庚醫院最新研究揭示，孕婦若於中、晚期使用非類固醇消炎止痛藥，子女罹患慢性腎臟病的風險將顯著增加。此...

車模疑命喪牛奶針 醫揭禁忌用途：不是拿來好睡用的

有「車模界林志玲」稱號的女模蔡語芯，上月在台北市法瑞診所疑似接受「牛奶針」舒眠針後，陷入昏迷，家屬昨天決定拔管。麻醉專科醫師蘇百川指出，牛奶針不適用任何醫療行為的睡眠治療，一般用在麻醉跟重症病人鎮靜，但過量使用會影響呼吸中樞，破壞身體保護機制，甚至導致死亡。

6/17出國請注意 桃機三航廈施工T2出境車道短暫封閉

為配合第三航廈工程施工需要，機場公司將再次利用機場營運離峰時段進行航站南路線型調整，將對旅客的影響降到最低，並維持施工時...

蝴蝶不侵台、熱低已消失 專家曝豪大雨狂炸南部原因

輕度颱風蝴蝶不侵台，影響台灣的今年第2號熱帶性低氣壓已減弱為一般低氣壓，為何嘉義以南豪大雨不斷？天氣風險公司天氣分析師林...

華航飛釜山降錯跑道 旅客今返台收貼心2物讚應變不錯

華航昨天晚間CI186航班在降落韓國釜山機場時，未符塔台要求，華航今天致歉也已啟動自主調查，華航表示由於降落釜山時未符塔...

學會籲新冠高風險年齡應下修 羅一鈞：打疫苗勝於吃藥

本報今日報導，台灣感染管制學會認為，新冠高風險年齡應下修至50歲，以利取得公費藥物治療，降低重症跟死亡。衛福部疾管署發言...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。