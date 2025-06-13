孕期使用非類固醇消炎止痛藥 恐影響胎兒腎臟健康

孕期用藥須審慎，高雄長庚醫院最新研究揭示，孕婦若於中、晚期使用非類固醇消炎止痛藥，子女罹患慢性腎臟病的風險將顯著增加。此研究結果已刊登於2025年JAMA Pediatrics期刊，引發國際醫界高度關注。

非類固醇消炎止痛藥（NSAID）常見於日常頭痛、發燒或關節炎症狀的緩解，研究指出，孕期使用可能影響胎兒腎臟發育。

高雄長庚研究團隊分析台灣超過百萬名兒童健康資料，發現孕期至少曾使用一次NSAID的母親，子代罹患慢性腎病的風險提升約10%；若使用時點落在第二或第三孕期，風險更明顯，於第三孕期使用ibuprofen（布洛芬）者，風險更上升至34%。

兒童腎臟科田祐霖醫師說明，這研究結果與發育起源健康與疾病理論（DOHaD）相呼應，胎兒期的環境對未來健康具深遠影響，包括孕期藥物使用，研究表明，孕期使用非類固醇消炎止痛藥可能干擾胎兒腎臟正常發育，導致日後腎功能異常，從而增加慢性腎臟病的風險。

副院長兼婦產科醫師藍國忠強調，近來社群平台常見討論懷孕初期不知情服用藥品導致胎兒健康問題、未經醫囑誤用藥品等事件，突顯現行對孕婦的藥品警示資訊尚有強化空間，呼籲懷孕女性未來在處方藥應做個人化風險評估，以確保母親與胎兒健康。

藥劑部總藥師許茜甯指出，非類固醇消炎止痛藥可以用來退燒、止痛與抗發炎，這類成分藥品仿單通常會明確指出使用前須經過醫師諮詢，以避免對胎兒造成潛在傷害。