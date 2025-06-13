「愛在偏鄉蔓延」醫療影像展見證健保30 今起花東展出

健保署今天舉辦「愛在花東蔓延時」首映會，跟著影片中曾獲金鐘獎蘇達的腳步，看見花蓮慈濟與秀林鄉衛生所醫療團隊上山下海，在偏鄉、離島提供醫療照護服務。台灣最大山地鄉，秀林鄉衛生所主任田惠文說，「政府有看到偏鄉醫療的不足。」24年來，「IDS計畫」讓醫院跟衛生所合作，對偏鄉幫助非常大。

慶祝實施健保30年，今天中午在花蓮慈濟醫院舉辦「偏鄉數位醫療影像展首映會」及「健保30偏鄉數位醫療影像展」，藉由影像呈現醫療人員於偏遠、離島地區辛勤付出的動人故事。

健保署長石崇良特別感謝秀林鄉衛生所與花蓮慈濟醫院，健保署於1999年正式推動IDS ，其實早在1997年便已於花蓮秀林鄉率先試辦，成為全臺第一個示範點，2022年再度以秀林為起點，試辦升級版「全人整合照護計畫」，不僅延續原有精神，更深化社區整合服務，感謝幕後重要推手田惠文，也謝謝花蓮慈院醫療團隊在偏鄉長年投入。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，過去，健保著重在「治療（cure）」，專注於疾病處理；但健康促進的部分，因為健保與國健署分屬不同體系，期待未來能朝向「全人整合照護」邁進，不只是治病，而是真正做到「Healthy」，不再只是治療個別疾病，而是陪伴每個人從健康到老年，從生命的起點走到終點。

首映會上，導演之一也是演員的蘇達現身分享，拍攝團隊不是醫療專業人員，但他們只有一個使命，就是藉由自身「說故事」的專業，讓這些病人的心情可以被看見，而醫生也有一個很大的任務就是「Cure的能力」他們不僅是治癒疾病，也讓他們的心情被看見。

負責偏鄉醫療影像展策展的主責人東區業務組組長黃兆杰提到，這些影像記錄了一線醫護人員與病患間真摯互動的動人時刻，是用生命陪伴生命的故事。數位醫療不只是科技的進步，更是醫療人文精神的延伸，希望這場影像展不僅讓大家看到偏鄉醫療的困難，也能看到希望與改變的可能。

影片首映的同時，也表揚「看見偏鄉醫療守護者」攝影比賽得獎者，其中前三名分別為林文馨、謝芷芸、張正和；佳作共七位，分別為藍振東、張菁育、童清勝、郭冠廷、林登嫻、黃凡庭、褚惠瑛。

這次攝影比賽榮獲第一名的作品《遠距會診，拉近你我的距離》，出自亞東紀念醫院林文馨之手。畫面中，一位醫師正透過平板進行眼科會診，捕捉下遠距醫療中醫師專注的神情與就醫零距離的溫暖瞬間。

林文馨說，這張照片紀錄的是遠距眼科會診的實況，民眾僅需在當地衛生所進行檢查，透過設備即時上傳影像，醫院端的眼科醫師便能即時判讀，不僅提升醫療效率，也減少病人舟車勞頓，讓偏鄉居民也能享有會診的服務。

健保署也特別感謝花東6家IDS醫院協助策展，以及前來全人研討會分享單位，健保署署長石崇良表示，感謝這些醫院協助策展，並各自透過鏡頭，記錄山地離島執行醫療的辛勤付出與收穫，健保署更感謝無私奉獻、默默守護在偏鄉及山巔海崖間的醫療團隊，這也是健保制度30週年最溫暖的見證。

首映會現場展出「看見偏鄉醫療守護者」攝影比賽獲獎作品，透過不同的視角，捕捉守護偏鄉醫療者的足跡，讓更多人看見醫療人員的貢獻，進一步關注偏鄉醫療發展。影像展自首映會起至2025年9月12日，將於花東6家IDS承作醫院巡迴展出。

首場攝影展將在花蓮慈院自6月13日至6月26日，於大愛樓一樓大廳展出，歡迎民眾前來見證30年來的守護，其他醫院展覽時間如下：

●門諾醫院：6月30日至7月10日。

●花蓮醫院：7月14日至7月24日。

●關山慈濟醫院：7月30日至8月14日。

●台東基督教醫院：8月18日至8月28日。

●台東馬偕紀念醫院：9月1日至9月12日。

●線上影像展

https://hlm.tzuchi.com.tw/home/index.php/nhi30-rural-healthcare-guardians

●影片線上看