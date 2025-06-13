健保30年 健保署與花蓮慈濟舉辦國際全人整合研討會

全民健保實施30年，衛福部健保署與花蓮慈濟醫院今天舉辦「健保30─偏鄉數位醫療影像展首映會暨2025國際全人整合照護研討會」，健保署長石崇良提出專題報告，健保捨棄以疾病為中心的醫療模式，改成以人為中心、以社區來支援的型態，因應少子化以及醫療人力不足，照顧弱勢，讓民眾不論地域、種族和經濟都能獲得健康照顧。

為提升偏鄉醫療照護就醫可近性，健保署自1999年起陸續辦理「全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提昇計畫（簡稱IDS計畫）」1997年就從花蓮慈濟醫院和秀林鄉試辦，以社區衛生中心和醫療機構的支援合作展開的疾病照顧及人文關懷，成效良好，如今已經有52個IDS計畫在全台各地推展。

今天舉辦的研討會中，台灣北、中、南、東代表醫院分享在偏鄉執行全人整合照護計畫IDS的成果故事；也有來自日本、加拿大的社會福利和照護先例分享借鏡。上午由花蓮慈院各職類員工組成的原住民舞曲揭開序幕，呼應健保30年對偏鄉和部落居民的照顧。

慈濟醫療志業執行長林俊龍表示，慈濟醫療即將邁入40年，從義診到醫療、教育和人文發展，一路體現「全人、全家、全程、全隊、全社區」的五全醫療。

花蓮慈院院長林欣榮則感謝，30年來健保讓全民享有健康平權，花蓮慈院身處偏鄉，也努力實現以人為本的的照護。花蓮慈濟醫院自推動IDS全人整合照護計畫以來，一直做好照顧偏鄉責任，今年攜手秀林鄉啟動第二級計畫，導入AI智慧篩檢，讓偏遠地區也能享有先進的醫療照護，實現預防醫學、縮短城鄉差距。

針對高齡化、少子化及個別化醫療時代來臨，美、日專家分享經驗。美國杜克大學政策及組織研究中心主任涂碧桂及共同主任林倩蓉，分享美國PACE「長者全包式服務照護中心」，還有美國原住民地區措施，透過跨團隊社區整合照顧，提升老人健康餘命。

株式會社日本綜合研究所副部長川崎真規，分享日本少子高齡化人口減少趨勢下的整合照護體系。加拿大滑鐵盧大學的博士陳泰妏，特別提出「社會處方」是健康照護體系改變的契機，並在歐洲等國家實施後成效突出，其中自然處方很適合台灣推行。

國健署前署長、花蓮慈院緩和醫學中心主任王英偉指出，缺乏社會連結，相比不運動、抽菸或肥胖對健康的影響更大，改善慢性病就是以「社會處方」為主，從運動、飲食到情緒，都包含在社會處方，也是健康促進的一大環節，而台灣目前已經規劃執行了十種社會處方的方向。

石崇良提出專題報告中指出，健保協助導入自動化、智能化和智慧化，提升效能以保留專業人力，包括以遠距醫療提高醫療可近性、並以在地需求來進行社區支持，建構大家醫平台，給予醫療方協助，而民眾也能享有自己的健康存摺。

各地執行偏鄉地區全人整合照護計畫IDS的醫療院所也參與盛會，包括高雄醫學大學附設中和紀念醫院、大林慈濟醫院、林口長庚紀念醫院、中國醫藥大學附設醫院、臺北市立聯合醫院、羅東聖母醫院、花蓮縣秀林鄉衛生所、台東馬偕紀念醫院、門諾醫院、花蓮慈濟醫院等，於會中分享各自的的歷程，以及如何突破困境的經驗。

健保的全人整合照護計畫服務區域，則從秀林鄉到高雄那瑪夏鄉、嘉義大埔一直到連江縣北竿，幅員遼闊；花蓮慈院與秀林鄉衛生所更是以「從文化出發、以協作為本」：秀林鄉全人整合照護的實踐記錄，與所有醫療團隊分享成功經驗。