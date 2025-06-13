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健保30年 健保署與花蓮慈濟舉辦國際全人整合研討會

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
健保署長石崇良專題說明全民健保實施台灣全人整合照護政策的方向，強調以人為中心的社區支持與科技輔助，以實現健保的健康平權精神。圖／花蓮慈院提供
健保署長石崇良專題說明全民健保實施台灣全人整合照護政策的方向，強調以人為中心的社區支持與科技輔助，以實現健保的健康平權精神。圖／花蓮慈院提供

全民健保實施30年，衛福部健保署花蓮慈濟醫院今天舉辦「健保30─偏鄉數位醫療影像展首映會暨2025國際全人整合照護研討會」，健保署長石崇良提出專題報告，健保捨棄以疾病為中心的醫療模式，改成以人為中心、以社區來支援的型態，因應少子化以及醫療人力不足，照顧弱勢，讓民眾不論地域、種族和經濟都能獲得健康照顧。

為提升偏鄉醫療照護就醫可近性，健保署自1999年起陸續辦理「全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提昇計畫（簡稱IDS計畫）」1997年就從花蓮慈濟醫院和秀林鄉試辦，以社區衛生中心和醫療機構的支援合作展開的疾病照顧及人文關懷，成效良好，如今已經有52個IDS計畫在全台各地推展。

今天舉辦的研討會中，台灣北、中、南、東代表醫院分享在偏鄉執行全人整合照護計畫IDS的成果故事；也有來自日本、加拿大的社會福利和照護先例分享借鏡。上午由花蓮慈院各職類員工組成的原住民舞曲揭開序幕，呼應健保30年對偏鄉和部落居民的照顧。

慈濟醫療志業執行長林俊龍表示，慈濟醫療即將邁入40年，從義診到醫療、教育和人文發展，一路體現「全人、全家、全程、全隊、全社區」的五全醫療。

花蓮慈院院長林欣榮則感謝，30年來健保讓全民享有健康平權，花蓮慈院身處偏鄉，也努力實現以人為本的的照護。花蓮慈濟醫院自推動IDS全人整合照護計畫以來，一直做好照顧偏鄉責任，今年攜手秀林鄉啟動第二級計畫，導入AI智慧篩檢，讓偏遠地區也能享有先進的醫療照護，實現預防醫學、縮短城鄉差距。

針對高齡化、少子化及個別化醫療時代來臨，美、日專家分享經驗。美國杜克大學政策及組織研究中心主任涂碧桂及共同主任林倩蓉，分享美國PACE「長者全包式服務照護中心」，還有美國原住民地區措施，透過跨團隊社區整合照顧，提升老人健康餘命。

株式會社日本綜合研究所副部長川崎真規，分享日本少子高齡化人口減少趨勢下的整合照護體系。加拿大滑鐵盧大學的博士陳泰妏，特別提出「社會處方」是健康照護體系改變的契機，並在歐洲等國家實施後成效突出，其中自然處方很適合台灣推行。

國健署前署長、花蓮慈院緩和醫學中心主任王英偉指出，缺乏社會連結，相比不運動、抽菸或肥胖對健康的影響更大，改善慢性病就是以「社會處方」為主，從運動、飲食到情緒，都包含在社會處方，也是健康促進的一大環節，而台灣目前已經規劃執行了十種社會處方的方向。

石崇良提出專題報告中指出，健保協助導入自動化、智能化和智慧化，提升效能以保留專業人力，包括以遠距醫療提高醫療可近性、並以在地需求來進行社區支持，建構大家醫平台，給予醫療方協助，而民眾也能享有自己的健康存摺。

各地執行偏鄉地區全人整合照護計畫IDS的醫療院所也參與盛會，包括高雄醫學大學附設中和紀念醫院、大林慈濟醫院、林口長庚紀念醫院、中國醫藥大學附設醫院、臺北市立聯合醫院、羅東聖母醫院、花蓮縣秀林鄉衛生所、台東馬偕紀念醫院、門諾醫院、花蓮慈濟醫院等，於會中分享各自的的歷程，以及如何突破困境的經驗。

健保的全人整合照護計畫服務區域，則從秀林鄉到高雄那瑪夏鄉、嘉義大埔一直到連江縣北竿，幅員遼闊；花蓮慈院與秀林鄉衛生所更是以「從文化出發、以協作為本」：秀林鄉全人整合照護的實踐記錄，與所有醫療團隊分享成功經驗。

石崇良表示，健保30年來致力於照顧全民健康，未來將朝向「全人照護」與「智慧健康」邁進，特別在高齡化與醫療資源分配不均的挑戰下，透過遠距醫療結合虛擬健保卡、電子處方箋與科技創新，深化健康照護品質，完善全民健康網絡，實現以人為本的整合照顧，延長全台健康餘命，實現健康平權的健保精神，邁向健康台灣的永續發展。

健保歡慶30年，全國各醫療院所及美國、日本、加拿大專家學者共聚一堂，以國際全人整合照護研討會向「全人照護」與「智慧健康」繼續升級邁進。圖／花蓮慈院提供
健保歡慶30年，全國各醫療院所及美國、日本、加拿大專家學者共聚一堂，以國際全人整合照護研討會向「全人照護」與「智慧健康」繼續升級邁進。圖／花蓮慈院提供
加拿大滑鐵盧大學博士陳泰妏，透過視訊連線分享時特別提出「社會處方」是健康照護體系改變的契機，並在歐洲等國家實施後成效突出，其中自然處方很適合台灣推行。圖／花蓮慈院提供
加拿大滑鐵盧大學博士陳泰妏，透過視訊連線分享時特別提出「社會處方」是健康照護體系改變的契機，並在歐洲等國家實施後成效突出，其中自然處方很適合台灣推行。圖／花蓮慈院提供
美國杜克大學政策及組織研究中心共同主任林倩蓉，分享美國PACE「長者全包式服務照護中心」的經驗。圖／花蓮慈院提供
美國杜克大學政策及組織研究中心共同主任林倩蓉，分享美國PACE「長者全包式服務照護中心」的經驗。圖／花蓮慈院提供
美國杜克大學政策及組織研究中心主任涂碧桂，分享美國在原住民地區的措施，都是以跨團隊的社區整合照顧，順利提升老人的健康餘命。圖／花蓮慈院提供
美國杜克大學政策及組織研究中心主任涂碧桂，分享美國在原住民地區的措施，都是以跨團隊的社區整合照顧，順利提升老人的健康餘命。圖／花蓮慈院提供
健保署長石崇良專題說明全民健保實施台灣全人整合照護政策的方向。圖／花蓮慈院提供
健保署長石崇良專題說明全民健保實施台灣全人整合照護政策的方向。圖／花蓮慈院提供
「健保30偏鄉數位醫療影像展首映會暨2025國際全人整合照護研討會」於花蓮慈濟醫院展開，健保署長石崇良（左五）呼應今年偏鄉健康平權精神。慈濟醫療志業執行長林俊龍（左四）與花蓮慈院院長林欣榮（右五）熱情歡迎，左三為花蓮縣衛生局長朱家祥。圖／花蓮慈院提供
「健保30偏鄉數位醫療影像展首映會暨2025國際全人整合照護研討會」於花蓮慈濟醫院展開，健保署長石崇良（左五）呼應今年偏鄉健康平權精神。慈濟醫療志業執行長林俊龍（左四）與花蓮慈院院長林欣榮（右五）熱情歡迎，左三為花蓮縣衛生局長朱家祥。圖／花蓮慈院提供
株式會社日本綜合研究所副部長川崎真規透過視訊連線，分享日本少子高齡化人口減少趨勢下的整合照護體系。圖／花蓮慈院提供
株式會社日本綜合研究所副部長川崎真規透過視訊連線，分享日本少子高齡化人口減少趨勢下的整合照護體系。圖／花蓮慈院提供

花蓮 健保署 偏鄉

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