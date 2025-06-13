通霄沙雕藝術節 國際高手共創永續與和平巨型連雕

苗栗縣2025通霄沙雕藝術節7月將登場，今年邀請包含來自烏克蘭、印度在內的8名國際沙雕師共同創作總長逾70公尺的巨型連雕作品，傳達對世界永續與和平的期盼。

苗栗通霄擁有美麗的海岸線和海景，縣府去年首次在通霄海水浴場辦理沙雕藝術節，獲得好評與熱烈迴響，今年再次推出，並邀多名國際沙雕師投入創作，讓世界看見通霄獨有魅力小鎮。

2025通霄沙雕藝術節藝術總監陳坤田今天表示，苗栗縣是座山城，又擁有三義、南庄2處國際慢城，生活在其中逍遙自在，因此今年沙雕藝術節以「逍遙沙城」為主題，邀請烏克蘭、印度、加拿大、日本、馬來西亞、蒙古等國家的8名國際沙雕師來台共同創作主雕「永續與和平」。

陳坤田告訴中央社，這是國內沙雕首度集結這麼多國家高手，共同創作1件作品，在構圖發想上，運用百合花、鯨豚、海洋、日、月、星辰等元素，作品正中間呈現小男孩親吻鯨豚、小女孩與和平鴿對望凝視的畫面，凸顯人類與萬物和諧共處，期望讓民眾欣賞到土地、海洋資源生生不息、共榮共存景象，呼籲大家珍惜、愛護環境的重要。

陳坤田指出，作品目前已接近完成階段，總長逾70公尺、高約5公尺，突破國內以往巨型沙雕作品紀錄。此外，烏克蘭和印度2個國家目前正處於戰爭威脅，這次「永續與和平」主雕創作，有來自烏克蘭和印度沙雕師一起參與，展現內心最深刻的呼喚與期盼，別具意義。

陳坤田表示，通霄海水浴場沙質良好，是非常好的沙雕場地，且周邊有防風林、地勢往內縮，作品比較不會遭浪潮侵襲，有助「抗颱」，去年活動期間曾遇凱米颱風攪局，展出的創作都安然挺過。

苗栗縣政府文化觀光局局長林彥甫指出，今年沙雕藝術節規劃20餘件創作，將於7月12日至9月14日在通霄海水浴場展出，透過國際化的藝術交流，呈現更豐富的文化內涵，在沙雕師細膩的沙雕工藝下，展現不同國家和地區的文化、歷史和風土人情。