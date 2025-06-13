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配合三航廈施工 下周二凌晨出境往二航廈車道封閉改道

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
6月16日23時至6月17日4時，將暫時調整航站南路往第二航廈送機車輛動線，請依標示及交維人員引導行駛。圖／機場公司提供
6月16日23時至6月17日4時，將暫時調整航站南路往第二航廈送機車輛動線，請依標示及交維人員引導行駛。圖／機場公司提供

為配合第三航廈工程施工需要，機場公司將再次利用機場營運離峰時段進行航站南路線型調整，將對旅客的影響降到最低，並維持施工時段道路順暢。屆時請用路人配合減速慢行，並依循導引指標及交維人員引導行駛。

機場公司提醒，6月16日23時至6月17日4時，將暫時封閉航站南路往第二航廈3樓報到大廳之出境車輛動線。請用路人依循導引指標及交維人員引導，改行駛第二航廈1樓車道，進入P4停車場繞行後，再駛入第二航廈3樓報到大廳車道。

上述施工交通維持管制期間，敬請用路人行經時配合交維人員指揮及標誌引導，小心慢行，機場公司感謝所有用路人與旅客的體諒與配合。

機場

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