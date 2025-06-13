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華航飛釜山降錯跑道 旅客今返台收貼心2物讚應變不錯

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
華航準備了禮盒給CI187航班的旅客，裡面則是裝有巧克力、及500元餐補費用給旅客，旅客也覺得應變不錯。圖／讀者提供
華航準備了禮盒給CI187航班的旅客，裡面則是裝有巧克力、及500元餐補費用給旅客，旅客也覺得應變不錯。圖／讀者提供

華航昨天晚間CI186航班在降落韓國釜山機場時，未符塔台要求，華航今天致歉也已啟動自主調查，華航表示由於降落釜山時未符塔台要求，為完整釐清事件原因已立即啟動檢討與調查，並通報相關主管機關。

原定昨天CI187航班改至今天出發，航班於今天下午飛抵桃園機場，華航準備了禮盒，裡面則是裝有巧克力、及500元餐補費用給旅客，旅客也覺得應變不錯。

華航指出即日起通告所有機組員須落實交互確認及相關作業規範，針對場站部分，強化資深經驗組員之派遣。

華航強調一向以飛航安全為最高原則，絕不妥協，另同時因當地機場宵禁，原定昨天CI187航班改至今天出發，也調派另一組機組員執行飛航任務，也安排旅客住宿休息及餐食，並妥善照料，造成不便深表歉意，也感謝旅客理解。

CI187航班昨天下午飛抵桃園機場，下午飛抵桃園機場。圖／讀者提供
CI187航班昨天下午飛抵桃園機場，下午飛抵桃園機場。圖／讀者提供

CI187航班昨天下午飛抵桃園機場，華航準備了禮盒，裡面則是裝有巧克力、及500元餐補費用給旅客，旅客也覺得應變不錯。圖／讀者提供
CI187航班昨天下午飛抵桃園機場，華航準備了禮盒，裡面則是裝有巧克力、及500元餐補費用給旅客，旅客也覺得應變不錯。圖／讀者提供

華航 桃園機場

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