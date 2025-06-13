嘉義民雄特色風味餐登場 青農與店家聯手拚創意料理

嘉義縣民雄商圈發展協會發起風味飲食探索活動，今年由民雄城鄉聯盟以「行田岸煮新鮮」為主題，集結13間民雄特色餐飲店家，與民雄青農攜手合作，結合在地農特產，推出期間限定創意料理與飲品，今起至7月27日有集點活動，邀大家從產地到餐桌品嘗民雄風土特色。

民雄城鄉聯盟發起人魚罐頭咖啡館陳冠伶說，店家3月起籌畫、4月開始腦力激盪、研發菜色，再請專欄作家李佳芳老師試吃、評比後，推出每家店的專屬特色餐點，以民雄當季農產入菜，推出一系列僅此一季的特色風味料理，從田間到餐桌，打造民雄最美味的夏季盛宴。

「打貓廚房」使用阿美鳳梨的金鑽鳳梨調製飲品「鳳椰wuwu」，炎炎夏日清新沁涼，酸香爽口；「魚罐頭咖啡館」選用青農許聖昌種植烏殼綠竹筍，結合肉粽與鳳梨咖啡推出「金筍旺萊套餐」；「米宥食堂」使用民雄在地香米品牌「榮苗米」加入自家種植新鮮蔬菜，製成健康餐盒。

酒吧「Bar to The Past.」使用民雄咖啡品牌「雄大咖啡」，以波本威士忌冷泡民雄種植咖啡豆，加上牛奶、鳳梨果醬製作成民雄版milk punch ，配上炙燒香蕉小點心，組成以民雄為主題的甜點調酒。

即起至民雄商圈13間指定店家消費風味餐食，可獲得1點，集滿4點可至任一店家兌換民雄特色小禮物；集點活動也與新港魅力商圈7家指定店家跨域合作，只要集滿民雄指定店家2點，加上新港指定店家1點，即可兌換民雄或新港特色小禮物二擇一。