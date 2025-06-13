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不用出門也能夜市打牙祭...外送平台合作 滿200享優惠
台北市夜市打牙祭將於7、8月登場，今天於迪化街永樂廣場舉辦記者會。市場處介紹，今年以美味關係黑白配為題，任意搭配自己喜愛的夜市組合套餐，針對攤商也推出明日之星獎，另外也和外送平台Foodpanda合作，免出門就能吃到美食並享有優惠。
市場處攤販科長張峻閔表示，今年主題以美味關係黑白配，主打夜市美食搭配，可以跳脫以往珍珠奶茶配雞排的既定印象，可以是生煎包配上甘蔗汁等，隨自己的心情來做選擇。
今年將延續「夜市神美食」票選活動之外，更新增「明日之星獎」。張峻閔說，以往夜市神美食會取前10名高票，但是發現高票奪獎的都是老牌攤商，因此今年做出調整新增保障名額，大型夜市就會多一到三名，以此類推。
他說，而明日之星獎則是得獎攤商之外，三年內沒有獲獎，但是受到民眾親睞的攤商。
同時，張峻閔介紹，今年活動與悠遊付合作外，還有外送平台Foodpanda，能夠領去夜市美食七折券、悠遊付也有最高回饋33%，就連Foodpanda也能線上購買200元折30元優惠。
出席活動的台北市議員郭昭巖也說，夜市是台北市吸引國內外觀光客重要特色，傳統夜市也得彼此串連商圈、各局處的活動整合，才能帶出一波波的效益，今年也是打牙祭舉辦16屆，也是要不斷推陳出新，讓體質更穩健。
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