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台東最美星空音樂會 14日卑南鄉達魯瑪克登場

中央社／ 台東縣13日電

台東最美星空」首場音樂會原訂7日在東河鄉海邊舉行，因雨延至7月；這兩天台東大雨不斷，但預估明日下午將雨停，因此卑南鄉達魯瑪克場次不變，小男孩樂團將壓軸演出。

今年台東最美星空音樂會原訂6月7日至8月30日共9場，主要安排在例假日。首場6月7日在東河鄉金樽海邊，但因氣候不佳延至7月13日，第2場6月14日在卑南鄉達魯瑪克文化廣場，將如期舉行。

台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正今天下午接受中央社記者電話訪問表示，根據中央氣象署資料，台東雨勢將逐漸減緩，明日下午過後就會雨停，因此達魯瑪克場如期舉行，變成今年的首場演出。

台東縣政府交觀處表示，在卑南鄉達魯瑪克文化廣場的星空音樂會，於明天晚上6時30分至晚上9時30分舉行，壓軸演出邀請出道邁入第10年的小男孩樂團攜手療癒系創作歌手ANGIE安吉演出。開場則由在地原住民團體Mafana樂團及都市小島溫暖揭開序幕。

交觀處表示，卑南鄉擁有豐厚的原住民文化與自然景致，達魯瑪克文化廣場更是傳承魯凱族祭典的重要場域，依山傍水無光害的環境特別適合觀賞星空。音樂會現場採開放自由入座，民眾可自備野餐墊，坐在草地間隨樂起舞，感受土地與文化交織的獨特氛圍。

除了夜晚的音樂饗宴，達魯瑪克部落近年積極推動低碳旅行以及多樣化的部落深度體驗，旅客可安排白天參與當地部落導覽體驗、逛逛在地手作店家，或是品嚐道地的部落佳餚，夜晚再與親友共賞音樂和星空，為旅程劃上完美句點。

音樂會 樂團 台東

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