母愛路上不孤單　臺中推「好孕乘車」補助　守護每一段產檢旅程

「懷孕第七個月的那天，雨下得好大。」林小姐回憶起那次去醫院產檢的情景，挺著肚子一手撐傘、一手攔計程車，不僅全身濕透，還因滑倒差點跌倒，「當時真的很無助，也很害怕會影響寶寶。」像林小姐這樣的經驗，在臺中其實不在少數。對許多孕媽咪而言，每一次外出的產檢或就醫，不只是對健康的守護，更是一段勇敢堅持的旅程。

好孕乘車補助6/13正式開放申請囉。 圖／臺中市社會局 提供

正因為理解孕婦在就醫交通上的不便與挑戰，臺中市政府在盧秀燕市長的帶領下，於今年推出「孕婦乘車補助」，作為是六都中唯一具有生育經驗的女性市長，同理孕婦實際需求的同時，她更希望「能減輕孕媽咪的負擔，讓她們在最需要關照的日子裡，感受到城市最溫柔的支持。」

盧秀燕希望「能減輕孕媽咪的負擔，讓她們在最需要關照的日子裡，感受到城市最溫柔的支持。」 圖／臺中市社會局 提供

來自南屯的黃太太也分享，當她懷第二胎時，需每週到醫院追蹤高風險妊娠，原本為了省點錢，總是搭公車、轉乘捷運，偶爾甚至步行數百公尺才能到院。一次大熱天，前往途中身體不適，差點昏倒在路邊，幸好路人及時協助，「我那時只希望能有一輛車，能直接、安全地把我送到醫院就好。」當她聽聞市府推出這項補助時，眼眶泛紅地說：「那是我懷孕期間最需要的幫助。」

市府推出這項補助，正是為了減輕孕期女性交通經濟壓力，讓她們可以安全、便利的完成產檢與回診。計畫預定預計自6月13日開放線上申請，114年7月1日正式上路，預估將有1萬1,200名孕媽咪受惠。

「孕婦乘車補助計畫」，正是為了減輕孕期女性交通經濟壓力，讓她們可以安全、便利的完成產檢與回診。 圖／臺中市社會局 提供

補助方案以孕婦產檢、產後回診及嬰兒預防保健就醫為主要目的，補助內容包含每次懷孕最多30趟次、每趟最高200元、總額最高6,000元的電子乘車金。補助對象包括設籍臺中市的本國籍孕婦，以及配偶設籍臺中的非本國籍孕婦，自懷孕起至預產期後6個月均可使用。只需透過臺中通APP線上申辦，簡單三步驟即可完成申請流程，並於核准後以APP綁定虛擬乘車卡，搭乘指定合作車隊即可抵用乘車金，讓使用過程數位化、便捷且透明。

值得一提的是，合作車隊多達11家，包括臺灣大車隊、大都會車隊、Yoxi等，服務涵蓋臺中、苗栗、彰化與南投等地，充分因應孕婦就醫可能的跨區需求。搭配多國語言操作介面，對新住民孕媽咪更是友善。

「好孕乘車補助」不僅是一項政策，更象徵臺中市打造育兒友善城市的具體實踐，臺中市以「從備孕到育兒」的整合婦幼政策為目標，要讓市民「樂婚、願生、能養」，讓每位媽媽在臺中都能感受到社會的支持與關懷。無論是婚後孕前健康檢查、凍卵補助、產檢與唐氏症篩檢補助，或是托育與兒童健康照護，市府透過跨局處合作，建構完善的母嬰健康守護網，屢獲國內外政策獎項肯定。

從一趟安全的計程車到一份完整的照護藍圖，臺中市政府正在用行動守護每一位準媽媽與新生命。這不只是政策上的創新，更是一份對生命的敬重與呵護。未來，當這些長大的孩子們，回望這座城市時，他們會知道，自己來到的，是一個懂得愛與支持的家。

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