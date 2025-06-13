南投縣定期抽驗農藥殘留結果出爐

南投縣府衛生局定期抽驗超市、賣場與傳統市場販售的蔬果與肉品，四月份抽驗23件結果出爐，1件蔬菜檢出農藥殘留超標，已立即要求業者下架，並移請上游供應商所在地衛生局依法處理。

衛生局表示，為確保市售食材的品質與安全，加強抽驗，守護民眾的菜籃安全；讓大家吃得安心、買得放心，將持續進行食品安全監控，定期到超市、賣場與傳統市場抽驗蔬果與肉品，並針對相關業者進行法規宣導，確保後續供應更安全。

衛生局提醒指出，民眾在選購蔬果時，可以優先挑選有「有機認證」或「產銷履歷標章」的產品，這些標章代表生產過程更透明、品質更有保障。另外，購買時請留意產品標示是否完整，包括產地與保存期限等，都是選擇安全食材的重要依據。

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