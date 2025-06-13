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預估6/15天候穩定 基隆外木山海上長泳如期舉行

中央社／ 基隆13日電

2025基隆外木山海上長泳活動預定15日登場，但近日受熱帶性低氣壓與颱風外圍環流影響，參賽選手關注是否如期舉辦。基隆市政府今天表示，預估15日天候穩定，活動如期舉行。

市府指出，這次熱帶性低氣壓帶來降雨，較大影響期間為今天與明天，但依據中央氣象署預報資料顯示，15日當天上午，外木山沿岸天氣為多雲時晴，各項天候條件相對穩定，因此如期舉行2025基隆外木山海上長泳活動。

市府表示，近日仍會持續依據氣象變化即時評估，並於活動官網、社群平台及市府官網平台隨時公告最新資訊，確保參加者安全與權益；若遇氣象突有驟變，導致活動無法舉辦，屆時會全額退費

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