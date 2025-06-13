雲林以南7縣市豪雨特報 中彰投花蓮防大雨
氣象署今天下午更新豪雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，雲林以南7縣市嚴防豪雨，中彰投、花蓮則防大雨。
中央氣象署下午更新豪雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，今天台東縣山區及雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨，台中、彰化、南投、台東地區、蘭嶼、綠島及花蓮山區有局部大雨發生機會。
氣象署提醒民眾，注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。
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