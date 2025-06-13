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學會籲新冠高風險年齡應下修 羅一鈞：打疫苗勝於吃藥

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署發言人羅一鈞表示，新冠疫情進入高原期，雖疫情緩降，但重症、死亡仍處上升階段，預估仍會有不少民眾確診，不考掉以輕心。記者李青縈／攝影
疾管署發言人羅一鈞表示，新冠疫情進入高原期，雖疫情緩降，但重症、死亡仍處上升階段，預估仍會有不少民眾確診，不考掉以輕心。記者李青縈／攝影

本報今日報導，台灣感染管制學會認為，新冠高風險年齡應下修至50歲，以利取得公費藥物治療，降低重症跟死亡。衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，新冠疫苗保護比藥物更有效，50至64歲族群疫苗接種率僅8.9%，並且該年齡層重症者中有九成本來就屬於公費抗病毒藥物對象。

本報報導「因50至64歲新冠重症病例數仍高，新冠高風險族群用藥條件建議下修至50歲」，羅一鈞說，統計今年截至6月9日本土新冠併發重症病例，50至64歲共105例，其中近九成（87%）具慢性病史，原本就屬於公費新冠抗病毒藥物的適用對象，國內抗病毒藥物的涵蓋對象範圍足夠。

羅一鈞引述國際研究表示，疫苗比口服抗病毒藥物更能預防新冠住院和重症。然而，國內50至64歲的新冠JN.1疫苗接種率僅8.9%， 新冠防治策略治應著重在疫苗接種，而非擴大抗病毒藥物對象，到「此年齡層無慢性病」者，保護力以及成本效率會更好，籲請50至64歲未接種者儘速前往接種。

另外，羅一鈞指出，本波疫情雖高峰已過，但是本周前四天就診數跟上周同期略減7至8％，預估疫情已經出現緩降，但仍處在高原期，疫情仍會持續至8月初，且重症、死亡仍處上升階段，預估仍會有不少民眾確診，不考掉以輕心。而本周前四天疫苗接種人數約3.8萬，仍為各周同期第三高；其中自11日起調整第2劑接種間隔後，至12日共兩日第2劑已接種6541人。

羅一鈞 病毒 新冠疫苗

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