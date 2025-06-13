台灣農產出口再報捷 芒果、番石榴獲准輸銷歐盟

農業部今天表示，歐盟執委會衛生與食品安全總署（DG SANTE）日前通知，台灣芒果與番石榴獲准輸入歐盟，台灣植物檢疫技術與病蟲害風險管控能力獲國際高度肯定。

農業部發布新聞稿，即日起台灣的芒果、番石榴得進軍全體歐盟成員國市場，象徵台灣植物檢疫技術與病蟲害風險管控能力再獲國際高度肯定，並成功突破歐盟對果實蠅寄主鮮果實的高門檻限制，為台灣農產品拓展高端市場寫下嶄新篇章。

農業部表示，台灣屬於東方果實蠅及瓜實蠅等檢疫有害生物疫區，芒果及番石榴等果實蠅寄主無法直接輸銷歐盟。動植物防疫防檢署依據多年檢疫處理技術開發經驗，長期外銷芒果蒸熱處理輸銷日本、韓國、澳洲及紐西蘭，及番石榴冷藏檢疫處理輸銷美國的實績，確認相關檢疫處理確實可以有效殺滅歐盟國家關切的果實蠅類病蟲害，檢具相關資料向歐盟提出輸入申請。

農業部指出，經多次與歐盟進行技術性諮商及資料往返，終獲通知台灣芒果正式列入歐盟可輸入國家清單，在防檢署監督下完成攝氏46.5度、30分鐘的蒸熱處理，並由防檢署證明於檢疫證明書上，即可銷歐；番石榴經防檢署證明經檢疫未罹染歐盟關切檢疫害蟲（果實蠅類）後，也可進行輸歐作業。

農業部強調，台灣芒果目前已可輸銷日本、韓國、澳洲、紐西蘭、加拿大、新加坡、香港、馬來西亞等國，番石榴則獲美國、加拿大、中國、香港、新加坡、馬來西亞、汶萊及帛琉等國家地區開放准入，再獲歐盟核准，展現台灣檢疫處理技術與管理制度的專業性、成熟度及國際信賴度，有效突破鮮果輸銷歐盟高標準門檻，為台灣水果業者開創更廣大外銷市場。

防檢署將持續與轄區各分署協力輔導輸歐相關業者及檢疫處理場，確實落實處理流程與查核機制，確保作業順暢無虞。

農業部表示，為進一步擴大台灣農產品的國際能見度及出口，將結合駐外單位與台僑商會在地經驗與資源，對接當地大型通路的採購需求，協力布建當地重要水果及農漁產品銷售網絡，建立長期穩定的供應鏈基礎。

另外，農業部持續透過荷蘭、法國、波蘭、立陶宛等雙邊農業合作場域鏈結農產業者建立合作夥伴關係，透過運動賽事與文化場域等跨域多元宣傳管道，積極切入當地消費市場。期盼台灣優質鮮果受到健康取向及高品質要求的歐洲消費者青睞，打造具競爭力的台灣農業品牌，穩健擴大歐洲銷售版圖。