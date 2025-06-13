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屏東北大武山步道遭落石砸損 暫停開放待搶修

中央社／ 屏東縣13日電

受西南風影響，屏東今天凌晨下起大雨，北大武山步道約1.5公里處棧橋遭落石砸損部分橋面、檜谷山屋水管被大雨沖毀，林業及自然保育署屏東分署宣布暫停開放，待大水消退後搶修。

林業保育署屏東分署今天發布訊息指出，北大武山步道、尾寮山步道、浸水營步道西段、里龍山步道等場域達豪雨暫停開放標準，已公告暫停開放；另外，北大武山步道約1.5公里處棧橋遭落石砸損部分橋面、檜谷山屋水源也受豪雨影響，造成水管被沖毀，待大水消退後才能搶修。

考量山區受強降雨影響易造成坍方、落石等情形，建議民眾近期避免上山，以免發生危險，13及14日已申請檜谷山屋住宿隊伍，可至山屋申請系統申請全額退費。

林業保育署屏東分署呼籲，民眾上山前應隨時注意天候動態，及利用台灣山林悠遊網查詢森林育樂場域開放情形，並做好事前的規劃與準備，以維自身安全。

落石 屏東 北大武山

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