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高雄山區大雨不斷 南橫公路桃源段便道遭土石流沖毀
受到熱帶低壓引進西南風影響，高雄山區今晨起大雨不斷，荖濃溪河水因此暴漲，今天中午傳出桃源區台20線南橫公路勤和至復興路段河床便道遭沖毀，道路完全中斷，所幸公路局已提前預警性封閉，但因大雨持續，後續何時能修復通行還無法確定。
公路局南區養護工程分局表示，今天中午12點45分左右，因荖濃溪河水暴漲夾帶土石沖擊，造成南橫勤和至復興河床涵管便道遭沖毀約100公尺，道路中斷，人車無法通行，不過該路段已在今天上午7點30分預警性封閉，因此未有人車受困、傷亡。
公路局南區養護工程分局指出，受便道沖毀影響，公路局已派甲仙段搶修人員機具進場，後續將視荖濃溪溪水稍退即可展開搶修，同時也已派人員機具清理台20線梅山口到向陽路段，搶通南橫往台東通行方向。
公路局不排除將緊急開放施工中的明霸克露橋A2橋台端以側向進橋，屆時採定時、限車種，戒護管制通行備災道路，作為復興以上3里居民緊急救難通行使用。
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