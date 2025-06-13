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高雄山區大雨不斷 南橫公路桃源段便道遭土石流沖毀

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
台20線南橫公路復興至勤和路段便道遭沖毀。圖／公路局提供
台20線南橫公路復興至勤和路段便道遭沖毀。圖／公路局提供

受到熱帶低壓引進西南風影響，高雄山區今晨起大雨不斷，荖濃溪河水因此暴漲，今天中午傳出桃源區台20線南橫公路勤和至復興路段河床便道遭沖毀，道路完全中斷，所幸公路局已提前預警性封閉，但因大雨持續，後續何時能修復通行還無法確定。

公路局南區養護工程分局表示，今天中午12點45分左右，因荖濃溪河水暴漲夾帶土石沖擊，造成南橫勤和至復興河床涵管便道遭沖毀約100公尺，道路中斷，人車無法通行，不過該路段已在今天上午7點30分預警性封閉，因此未有人車受困、傷亡。

公路局南區養護工程分局指出，受便道沖毀影響，公路局已派甲仙段搶修人員機具進場，後續將視荖濃溪溪水稍退即可展開搶修，同時也已派人員機具清理台20線梅山口到向陽路段，搶通南橫往台東通行方向。

公路局不排除將緊急開放施工中的明霸克露橋A2橋台端以側向進橋，屆時採定時、限車種，戒護管制通行備災道路，作為復興以上3里居民緊急救難通行使用。

桃源 南橫

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