清大賽車工廠新車發表 碳纖維車殼減40公斤挑戰歐洲賽

清大賽車工廠今發表第十代方程式賽車「THX」，手工打造碳纖維單體殼結構，較前代減輕40公斤，並首度使用與瑪吉斯合作開發專屬賽車輪胎。團隊將在8月出征匈牙利、捷克、德國3場歐洲學生方程式大賽挑戰無人車項目，期待再創佳績。

今天亮相的新車最大突破為輕量化設計，將有效提升車速。清大賽車工廠副隊長沈書煒指出，THX採用碳纖維單體殼取代過去鋁製車殼，減了7公斤；並以10吋的碳纖輪框取代前一代的13吋鋁框，加上輕量化輪邊系統，再減掉18公斤。此外，流力組、底盤組、動力組也合作開發體積更小的馬達，使全車總重量從前一代的260公斤減至220公斤，足足降了40公斤。

清大賽車工廠技術長鄧皓銘說明，碳纖維車殼由團隊投入2年時間設計開發並手工打造。含浸樹脂的碳纖維布料需逐層堆疊，再經高溫高壓設備固化成型，一共經過4次高溫高壓處理，每個步驟都不能出錯。

鄧皓銘指出，新一代賽車的車輛控制系統也同步升級。車輛動態組透過數據收集與軟體模擬，優化轉向、扭矩分配（TV）與防滑系統（TCS），讓車手在不同賽道環境下都能穩定操控，並提升圈速表現。

身兼車手與車輛動態組成員的楊昕華表示，新的車輛控制系統可根據賽道材質、溫度等條件微調參數，讓整體表現更穩定。在去年臺灣盃學生方程式聯賽8字繞環（47.89公尺）項目中，賽車在還未減重前，僅透過控制系統優化，即跑出單圈4.6秒成績奪冠，並刷新隊史紀錄。

配合整車輕量化設計，來自運動科學系的車手楊昕華也同步瘦身減重。他的體重在備戰期間已從66公斤減至63公斤，預計8月參賽時可降至61至62公斤。