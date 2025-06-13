原民父母回復傳統名字 子女沿用原漢姓不喪失身分

聯合報陽光行動日前針對原住民回復傳統名字議題，進行系列報導，獲得廣大迴響。原住民族委員會也回應，原住民父母若回復傳統名字，子女即使仍沿用父母回復傳統名字前的漢姓，亦不會因此喪失原住民身分。

原民會指出，過去因為民法第1059條規定子女只能從父姓或母姓，發生原住民父母回復傳統名字，子女因父母姓氏問題，被迫只能改傳統名字的情況。

不過原住民身分法去年1月3日修法，今年會商內政部與法務部，明確釋示父母回復傳統名字，子女仍得依其意願，沿用原有漢姓或改用傳統名字，其原住民身分不受影響，以落實2022年憲判字第4號判決所肯認保障原住民身分認同權。

原民會強調，為配合「姓名條例」於去年5月29日修正，鼓勵族人回復傳統名字，亦發布「原民會推動原住民族登記傳統名字便民措施3年計畫（113年至115年）」，針對回復傳統名字所涉相關證照，能配合簡化換證或記載方式，以減少族人在回復傳統名字後，所受生活上不便利。

原民會表示，原住民族的傳統名字不僅蘊含個人身分象徵，且與其所屬族群的歷史、土地、信仰、自然環境或家族關係等緊密關聯，其取用方式及文化意涵皆具獨特性，也鼓勵除政府機關外，社會大眾能多認識原住民族傳統名字，讓原住民族文化深植在這塊土地。