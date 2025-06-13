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林聰明走出桃機、跨入台北101：以澎湃海味迎接國際客
入選美食評鑑「500盤」及「500碗」、Netflix評為「世界小吃之一」的嘉義林聰明沙鍋魚頭，2022年起走出嘉義、跨區展店，其中，2023年熱鬧開幕的桃園機場店，已於5/31默默結束營業，品牌行銷總監謝佩岑表示，單純是因為合約到期，加上今年7月將展店至台北101，正好利用這段時間籌備新開店。
謝佩岑指出，林聰明沙鍋魚頭原本是嘉義的在地小吃，2023年8月開進桃園機場，吸取很多接待國際觀光客的經驗，也研發出限定版的植物肉、五辛素等全新沙鍋菜。「透過這些經驗，我們也設定了台北101新開店的方向，就是要更國際化，讓旅客『看得懂也吃得懂』。」
她透露，台北101店將全新推出澎湃海味，價位也很親民，目前套餐預設在400元上下。目前新店仍在裝修中，地點就在台北101的B1、名店「鼎泰豐」對面。
林聰明沙鍋魚頭除了嘉義店，目前有台南三井、台北南港Lalaport，以及預計在7/2開幕的台北101店。
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