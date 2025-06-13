早期無症狀！大腸癌篩檢擴大服務 今年已篩87萬人次

衛福部國健署今年擴大癌症篩檢對象，在大腸癌篩檢部分，45至74歲民眾，40至44歲具家族病史者，每2年1次可免費糞便潛血檢查。截至5月底，今年已篩檢87萬人次，比去年同期增加43.57%。國健署癌症防治組組長林莉茹說，大腸癌早期無明顯症狀，容易被忽略，糞便潛血檢查不具侵入性，呼籲民眾定期受檢。

根據實證研究，每2年定期糞便潛血檢查，可降低晚期大腸癌發生率29%、大腸癌死亡率35%。林莉茹表示，若篩檢出疑似異常，民眾不必驚慌，可進一步接受大腸鏡檢查，多數大腸瘜肉可在發生當下切除，及早阻斷癌症發生或惡化。國健署統計，大腸癌0期、1期的5年存活率逾9成，第4期未達2成，顯示及早診斷的重要性。

國健署長吳昭軍提醒，現年45至74歲，以及40至44歲，且父母、子女或兄弟姐妹曾經診斷為大腸癌者，可至「全國癌症篩檢活動暨醫療院所資訊查詢」網站（https://escreening.hpa.gov.tw/Home）搜尋提供糞便潛血服務的醫療院所，多加利用糞便潛血檢查、大腸鏡檢查2階段大腸癌篩檢，早期發現、早期治療，把握黃金治療期程。

許多民眾擔心大腸癌篩檢是否具侵入性，或檢查前必須禁食等。林莉茹表示，大腸癌糞便潛血檢查，不具侵入性，檢查前也不必限制飲食，只需要攜帶健保卡，至健保特約醫療院所，領取「採便管」，回家使用採便棒刮取檢體，送回醫療機構，等待篩檢結果即可。建議民眾解便時，可將衛生紙或報紙斜鋪在坐式馬桶上，讓糞便不要掉入水中，方便取得樣本。

大腸癌篩檢4步驟如下：

1.領管：持健保卡至健保特約醫療院所領取採便管並寫下姓名。

2.解便：在坐式馬桶內斜鋪衛生紙，坐上馬桶解便，將糞便留在馬桶內乾區或在報紙上解便後，取得檢驗樣本。

3.採便：旋轉採便管蓋後，將採便棒向上拔開。裡面的水勿倒掉。在糞便 上以輕劃方式重複來回刮取適量的檢體後，將採便棒放回管內並用力蓋上。

4.送回：將採便管送回醫療院所檢驗。