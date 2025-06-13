農產品外銷重大里程碑 歐盟開放我國芒果及番石榴輸入

我國農產品外銷再傳捷報。歐盟執委會衛生與食品安全總署（DG SANTE）日前通知，台灣芒果與番石榴獲准輸入歐盟，即日起可進軍全體歐盟成員國市場，象徵台灣植物檢疫技術與病蟲害風險管控能力再獲國際肯定，並成功突破歐盟對果實蠅寄主鮮果實的高門檻限制。

農業部說，因我國屬東方果實蠅及瓜實蠅等檢疫有害生物疫區，芒果及番石榴等果實蠅寄主無法直接輸銷歐盟。農業部防檢署依據多年檢疫處理技術開發經驗，及長期外銷芒果蒸熱處理輸銷日本、韓國、澳洲及紐西蘭，以及番石榴冷藏檢疫處理輸銷美國實績，確認相關檢疫處理確實可有效殺滅歐盟國家關切的果實蠅類病蟲害，檢具相關資料向歐盟提出輸入申請。

經多次與歐盟進行技術性諮商及資料往返，終獲通知我國芒果正式列入歐盟可輸入國家清單，在防檢署監督下完成攝氏46.5度、30分鐘的蒸熱處理，並由防檢署證明於檢疫證明書上，即可銷歐；另番石榴經防檢署證明經檢疫未罹染歐盟關切檢疫害蟲（果實蠅類）後，也可進行輸歐作業。

農業部說，我國芒果目前已可輸銷日本、韓國、澳洲、紐西蘭、加拿大、新加坡、香港、馬來西亞等國，番石榴則獲美國、加拿大、中國、香港、新加坡、馬來西亞、汶萊及帛琉等國開放准入，此案成功展現我國檢疫處理技術與管理制度專業性、成熟度及國際信賴度，有效突破鮮果輸銷歐盟高標準門檻，為我國水果業者開創更廣大外銷市場。

農業部說，此次芒果與番石榴成功獲歐盟開放，將秉持輔導農民專業經營的立場，落實產品溯源管理及輸出檢疫處理作業，以協助我國優質果品輸銷國際市場。未來防檢署也將持續與轄區各分署協力輔導輸歐相關業者及檢疫處理場，確實落實處理流程與查核機制。

此外，農業部表示，將搭配精準行銷及高端產品定位，強化台灣水果與農漁加工品在歐洲的市場辨識度；同時，持續強化國內生產輔導資源打造穩定優質外銷供貨體系，提供品質佳且穩定供應的農產品，並透過海外拓銷獎勵，以及支持外銷農民及貿易業者與當地百貨、超市等賣場通路合作辦理台灣農產品行銷推廣活動，協助業者與當地通路建立穩定貿易採購及合作關係。

農業部說，也將結合駐外單位與台僑商會在地經驗與資源，對接當地大型通路採購需求，建立長期穩定的供應鏈基礎；並持續透過荷蘭、法國、波蘭、立陶宛等雙邊農業合作場域鏈結農產業者建立合作夥伴關係，以及透過運動賽事與文化場域等跨域多元宣傳管道，積極切入當地消費市場，穩健擴大歐洲銷售版圖。