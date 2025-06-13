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大雷雨轟彰化、雲林、嘉義 持續至下午3時15分
中央氣象署發布彰化縣、雲林縣、嘉義縣大雷雨即時訊息，持續至下午3時15分；慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪河水暴漲，排水不良區域則易發生淹積水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動，並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。
大雷雨即時訊息示警區域：彰化縣鹿港鎮、福興鄉、埔鹽鄉、二林鎮、芳苑鄉、大城鄉、竹塘鄉。雲林縣虎尾鎮、土庫鎮、北港鎮、二崙鄉、崙背鄉、麥寮鄉、東勢鄉、褒忠鄉、臺西鄉、元長鄉、四湖鄉、口湖鄉、水林鄉。嘉義縣朴子市、布袋鎮、新港鄉、六腳鄉、東石鄉。
西南風影響，易有短延時強降雨，今天嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣有局部大雨或豪雨，台中、彰化、雲林、南投地區、蘭嶼、綠島及花蓮山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風；山區嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。
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