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影／釜山機場降落難度高 傳華航有內規僅部分機師可派遣

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
華航班機示意圖，與新聞無關。本報資料照片
華航班機示意圖，與新聞無關。本報資料照片

華航昨CI186航班在降落韓國釜山機場時，未符塔台要求，華航除致歉外，也已啟動自主調查，我運安會預計也將配合韓方調查。一名前華航機師指出，釜山金海機場本來就不算好進場，因為地形關係，進場階段就是要做一個大繞圈，繞場階段幾乎一半要靠目視，無法儀降，如果前艙機師對該機場不熟悉，或訓練不足，就很容易發生類似這次華航CI186誤降跑道的狀況。

這名機師說，由於降落釜山機場難度不小，據他了解，華航A330、320系列機隊，以及737-800機隊都有內規規定，僅有部分飛行員適合派遣飛航釜山機場，機隊內訓練會特別加強。這次CI186落錯跑道，執飛的航機是737-800，且據掌握，該航班的正駕駛還是華航的模擬機教官，資歷很深。

他指出，釜山金海機場共有2條跑道，其中18R／36跑道長3200公尺，會留給降落使用，另條18L／36R跑道長2743公尺。在降落程序上，若要從36L／R跑道降落，有ILS儀器進場引導，但若航管指示從18L/R跑道進場，機師必須先執行目視進場右轉180度，而沿途有精確進場滑降指示燈（PAPI，Precision Approach Path Indicator）以及燈光系統引導進場。

依照全球性即時航班追蹤服務商Flightradar24目前記錄當時CI186落地釜山機場前的軌跡，這名機師說，當時兩條跑道都在右側，飛機在左側，CI186必須做一個右迴轉下滑動作目視進場，但機師們看不到後方的跑道位置，加上又要一邊下高度，且要掌握轉彎的弧度等，等到真的轉正五邊落地時，前方出現兩條同一方向的平行跑道，會下意識落到左側，也就是航機轉彎弧度較大的那條跑道18L跑道上。

對此事件，華航今證實，CI186由於降落釜山時未符塔台要求，為完整釐清事件原因，公司啟動自主調查。華航也強調，因當地機場宵禁，原定12日CI187航班改至今日出發，也調派另一組機組員執行飛航任務，華航排旅客住宿休息及餐食，並妥善照料，造成不便深表歉意，也感謝旅客理解。

華航 機師 機場

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