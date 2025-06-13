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台3線嘉義中埔段 大雨土石崩塌雙向封閉

中央社／ 嘉義縣13日電

西南風影響，嘉義縣山區今天上午出現強降雨，中埔鄉台3線310K處發生落石，大量土石崩落路面阻礙通行，無人受傷。公路局說，待邊坡穩定後，再進行清除作業。

嘉義縣政府告訴中央社記者，接獲公路局雲嘉南區養護工程分局通報，上午7時32分台3線雙向310.35km（中埔鄉分水嶺路段），邊坡坍方落石，雙向交通阻斷，現場交管。

雲嘉南區養護工程分局說，現場持續落石，已調派人員機具待命搶修，待邊坡穩定再進行清除作業，請用路人改道。

落石 嘉義 中埔

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