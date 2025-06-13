瘦子也要當心！醫曝新研究「1類人」易失智：早期預防很重要

瘦子比肥胖者更容易患年輕型失智症？醫師洪惠風在臉書粉專發文透露，一項新的海外研究結果顯示，代謝症候群（MetS）與較高的年輕型失智症風險相關，也因此突顯了早期預防照護及處理共病症的重要性，代謝症候群患者即使不胖，仍比肥胖者患年輕型失智症風險高。

洪惠風表示由於代謝症候群，如腰圍過粗、血壓、血糖和三酸甘油酯升高，會導致晚發性失智症的發生率增加，因此這些研究人員假設，代謝症候群也會增加年輕型失智症（YOD）的風險，利用韓國國民健康保險服務資料庫的診斷碼，追蹤年齡介於40至60歲之間、符合代謝症候群診斷標準的患者長達八年。

結果顯示代謝症候群患者，所有原因導致的年輕型失智症風險，比沒有代謝症候群的患者顯著高出24%。在未肥胖者中，風險顯著更高（35%），相較之下，肥胖者的風險較低（16%）。另外，患有代謝症候群的患者，其罹患年輕型阿茲海默症（男性風險增加12%，女性增加26%）和血管性失智症（男性風險增加21%，女性增加70%）的風險也顯著增加。

代謝症候群中的個別症狀以及多重症狀的累積效應，皆與年輕型失智症，含阿茲海默症的風險增加有關。其他與代謝症候群相關且會提高年輕型失智症風險的變項包括「女性、不飲酒、憂鬱症」。雖然研究結論如此，洪惠風仍再次提醒，這種觀察性研究只能得知相關性，無法確認因果，因此還是建議肥胖患者減重。

洪惠風表示，這些發現再次印證先前關於代謝症候群與失智症的研究，並將焦點從晚發性失智症轉移至年輕型失智症。雖然這些數據屬於觀察性資料，但其研究結果與其他研究一致。許多認知功能正常、有失智症的家族史的成年人會諮詢如何降低罹患失智症的風險。他建議及早開始處理可改變的生活方式。