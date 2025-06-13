大雷雨又來了！ 高雄、屏東慎防劇烈降雨、雷擊 至少再轟1.5小時

中央氣象署發布高雄市、屏東縣大雷雨即時訊息，持續至下午3時；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

今、明兩天低壓帶及西南風影響，今天至明天清晨易有短延時強降雨，嘉義以南地區及東南部山區有陣雨或雷雨，易有大雨或局部豪雨發生，中部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，中部地區及午後其他山區有局部大雨發生的機率。

明天白天起中南部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。