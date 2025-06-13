航警局今舉辦警察節慶祝大會 表揚績優員警

內政部警政署航空警察局今天在局本部大禮堂舉辦警察節慶祝大會，各友軍機關、單位及民間公司、機構等共計150餘人共襄盛舉，中華民國國際航空警察之友協會理事長江松樺代表捐贈70萬元，作為航警局114年警察節暨端午節慰勞金，用行動力支持警察工作，展現對警察同仁最大支持與幫助，成為航警局最堅實的後盾。

慶祝大會為陞職人員授階，並頒獎表揚3名模範警察，刑警大隊小隊長王偉群、偵查佐謝逸帆，以及安檢大隊警員吳昆恩，獲獎人員表現優異，有效打擊跨境毒品犯罪，強化航空保安維護，工作績效卓著；同時頒發資深績優警察獎章及退休人員紀念獎座。

航警局長廖恆裕表示總統於今年5月28日公布「紀念日及節日實施條例」，內政部旋即依該條例授權訂定6月15日警察節放假1日規定，並自今年開始實施，這是送給全國警察人員最好的警察節禮物，讓每年警察節成為專屬的榮譽假期，激勵全國警察同仁工作士氣。

廖恆裕強調航警局在國內各機場一直扮演著航空安全維護及毒品防堵、查緝的重要角色，所有同仁在航空保安及各項警政工作表現上，都是可圈可點、有目共睹的，希望能持續強化航空保安及邊境緝毒查緝能量外，對於防詐、阻詐、攔阻國人赴海外求職詐騙，及人口販運等重點工作，也都能積極防處。