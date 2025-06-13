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男子日飲2杯手搖不喝水 急性腎盂腎炎引敗血症

中央社／ 台中13日電

23歲林姓男子平常幾乎不喝水，每天靠喝2杯半糖烏龍茶補充水分，因工作常憋尿，未料腎臟結石出現血尿，後因不斷發燒就醫診斷出急性腎盂腎炎，引發敗血症，還住進加護病房。

大甲李綜合醫院今天發布新聞稿，泌尿科主治醫師黃品叡表示，患者因反覆發燒找不出原因、出現畏寒而自行就醫，檢查後發現，右邊腎臟有2個0.1公分小的結石，右腎腫大，發炎指數飆高到27mg/dL，是一般正常0.3mg/dL的90倍，安排住院治療。

黃品叡說，患者以為自己年輕，到院時還說「我又沒有什麼不舒服」，未料血壓突然驟降到60幾毫米汞柱，陷入昏迷住進加護病房，治療後發炎指數才降下來，卻疑似因昏迷導致肝臟受損，肝指數飆高出現黃疸，治療後才逐漸恢復正常。

黃品叡指出，急性腎盂腎炎是一種常見的上泌尿道感染，腎臟和腎盂受到細菌感染而產生的急性炎症。推斷患者因長期憋尿，平時只喝含糖飲料卻不喝開水，導致腎臟出現結石，輕忽病症導致病情加重，甚至引發敗血症。

林姓男子在小吃餐飲店上班，每天上班12小時，他說，因為工作場所很熱，上班前先買2杯半糖烏龍茶，口渴就喝，幾乎不喝水，一個月60杯喝好喝滿。中午用餐時間很忙，喝飲料後有尿意，憋到工作告一段落，才有時間上廁所。

林男自述，之前出現血尿嚇了一跳，就醫吃了3天藥後，沒有繼續吃也沒有追蹤，後來莫名發燒，以為是一般感冒，到附近診所看病，不見病情好轉，不斷反覆發燒，身體不適就醫，未料病情那麼嚴重。

林男說，住院期間強迫自己要多喝水，「沒想到因不喝開水而生病，還一度命危害死自己。」他以自身的經歷告訴其他人，平時一定要多喝開水補充水分，少喝有糖飲料，也不要憋尿，避免身體造成傷害。

腎臟 發燒

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