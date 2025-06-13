聽新聞
0:00 / 0:00
台鐵宜蘭線雙溪橋改建西正線 14、15日切換影響4列車次
為提升鐵路行車安全並強化防災能力，台鐵辦理「宜蘭線第一、二雙溪橋改建工程」西正線14日跨15日辦理軌道切換作業，將影響4列車次，每列次延誤時間約為3至12分鐘。
原第一及第二雙溪橋民國72年竣工通車，73年完成擴建東正線，使用迄今已40餘年，該橋位於雙溪至貢寮站間，位處新北市雙溪區魚行里，是雙溪河入海前的洪泛平原，為候鳥飛到台灣的重要棲地。
台鐵公司說，但近年來，因氣候變遷影響，每逢颱風豪雨洪汛期間，常發生洪水災害，導致鐵路軌道中斷，尤其90年納莉颱風及93年納坦颱風過境期間，發生洪水漫過軌道，路基遭掏空流失，導致宜蘭線鐵路嚴重中斷損壞，列車停駛，造成營運巨大損失。
台鐵推動「易淹水地區治理計畫」並改善強化鐵路橋梁結構，以符合最新耐震規定，進行第一、二雙溪橋改建工程，原橋長分別為127公尺及170公尺，新橋總長約1,396公尺，橋梁底分別提高2.25及2.57~1.72公尺，跨河段改箱梁型式橋跨越雙溪河。
台鐵指出，新橋完成後一併消除一處曲線，改善二處小半徑曲線，提高優化鐵路路段，建構安全路廊與防災環境，提升旅客服務乘車品質及增加宜花東地區觀光收益與貨物輸運需求。
西正線預計6月14日跨15日辦理軌道切換作業，將影響6月14日1班區間快車，班次（北上4039）及6月15日3班區間車，班次（北上4107、南下4112、4118），共計4列次，每列次大約延誤3至12分鐘。當日影響相關列車之車次及班次表，將於雙溪站、貢寮站、福隆站、台鐵公司官網公告、並於台鐵e訂通APP提供查詢，造成旅客不便，敬請見諒。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言