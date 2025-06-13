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南台灣強降雨持續 粉專：今晚水氣趨緩、不會立即停
南台灣強降雨持續中，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據最新未來24小時定量降水預報，南台灣今天白天強降雨風險高，低窪地區小心淹水。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天夜晚到明天期間屬於水氣緩慢減少階段，降雨強度會漸逐漸緩和，但仍會持續有一陣一陣的降雨，不會立即停止。這幾天因為地震關係，山區特別注意坍方、落石及土石流等災害。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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