快訊

伊朗反擊了！朝以色列發射百架無人機 以軍「全力攔截中」

搭印航赴英展開新生活 一家五口墜機罹難留下「最悲傷合照」

嘉義台3線豪雨坍方…巨大落石從山坡滾落 全路段封閉中

聽新聞
0:00 / 0:00

釜山機場誤降跑道 上海航空、韓籍真航空也曾發生過

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
真航空客機示意圖，非新聞所指班機。本報資料照片
真航空客機示意圖，非新聞所指班機。本報資料照片

華航昨CI186航班在降落韓國釜山機場時，未符塔台要求，華航除致歉外，也已啟動自主調查，我國運安會預計也將配合韓方調查。根據目前資料顯示，CI186準備降落釜山金海機場前，航管許可18R跑道降落，但實際卻降落在18L跑道上，而類似的錯誤其實在釜山機場過就發生過2起，分別為2019年9月7日的上海航空CSH829，以及不久才發生，今年3月25日，韓籍航空真航空LJ312，真航空的航機還險些撞上當時在18L跑道頭準備起飛的釜山航空航機。

華航昨CI186台北飛釜山金海機場航班，採用波音737-800機型執飛，該航機編號為B-18661，當時航機收到航管許可在18R降落，但實際降落在18L跑道上，造成這起落錯跑道的飛安事故，原CI186組員留置韓國配合飛安單位調查，華航也調派另外一組組員前往執行任務，回程航班CI187延後至今天下午1時15分起飛。

不過釜山機場過往也發生至少兩起類似事件。2019年9月7日，上海航空一架波音737-800客機（B-1949）從上海浦東飛往釜山，在進行儀器進場時，機組員錯誤地降落在18L跑道，而非獲准的18R跑道，所幸並未造成人員傷亡。調查結果指出，機組人員在繞場進場時，轉彎過於靠近跑道，且混淆了18R和18L跑道的下滑道指示燈。

而今年3月25日，韓籍的低成本航空真航空也發生類似的嚴重誤失。真航空LJ312從日本札幌起飛，返回釜山的航班，在釜山金海機場準備降落時，機師疑似聽錯塔台指令，將原本指示的18R跑道誤降至18L跑道。當時，釜山航空一架班機正準備進入18L跑道起飛，幸好塔台及時發現並阻止，避免兩機對撞事故。

華航對CI186誤降跑道事故，目前已二度致歉，並啟動自主調查。

華航 航班 機場

延伸閱讀

華航飛安絕不妥協 啟動高標飛安防護作業

華航釜山航班疑落錯跑道 運安會將配合韓方調查　

飛釜山CI186航班「降錯跑道」 華航證實並致歉、運安會接獲通報

釜山自由行必住！市區超方便飯店、海邊渡假村推薦

相關新聞

影／嘉義台3線豪雨坍方 巨大落石從山坡滾落超嚇人

受豪雨影響，嘉義縣台3線310.35公里處邊坡今早坍方，巨大落石從山坡滾落，砰一聲砸向路面，嚇壞民眾，雙向交通阻斷，無人...

釜山機場誤降跑道 上海航空、韓籍真航空也曾發生過

華航昨CI186航班在降落韓國釜山機場時，未符塔台要求，華航除致歉外，也已啟動自主調查，我國運安會預計也將配合韓方調查。...

豪大雨不斷 屏東春日溪水暴漲、部分道路中斷

低壓帶北移及西南風影響，南部昨夜開始大雨不斷，截至今天上午11時50分，全台雨量超過200毫米的15處都在高屏地區，不少...

影／強降雨來襲2國中已停課 高雄那瑪夏國中下午預警性撤離學生

熱帶性低氣壓帶來強降雨，高雄山區累積雨量持續攀升，繼桃源區及茂林區停班停課，當地部落學校啟動緊急撤離機制，那瑪夏區也宣布...

大雷雨炸台東、高雄、屏東至下午 淹水1、2級警戒區域曝

西南風影響，中央氣象署發布台東縣、高雄市、屏東縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午1時；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方...

影／今天雨勢最劇烈南台灣「紅到發紫」 周末趨緩、下周一水氣再增

西南風影響，南部、台東豪大雨持續。中央氣象署預報員李孟軒表示，今天到明天清晨是雨勢最明顯的時候，尤其今天白天，要特別留意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。