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孤獨加劇失智⋯80歲以上婦女逾8成喪偶 專家籲常規評估

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
專家建議，政府與長照機構，應將孤獨感是為重要認知退化風險因子，納入常規評估，並以語言訓練、社交活動，延緩長者認知退化。圖／國衛院提供
專家建議，政府與長照機構，應將孤獨感是為重要認知退化風險因子，納入常規評估，並以語言訓練、社交活動，延緩長者認知退化。圖／國衛院提供

國衛院研究顯示，孤獨感較高長者，語意理解功能退化，腦部呈現早期失智徵象。國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心執行長許志成說，國內男女平均餘命差異大，80歲以上長者逾82%喪偶，又以女性為多，孤獨感高，建議孤獨感嚴重長者，尚未進入失智、憂鬱疾病階段，應盡速接受語言治療、強化社區活動，強化腦部健康。

國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心助研究員黃緒文發現，孤獨感較高長者，語意理解能力變慢，且在理解語意時，腦波變化與早期失智症患者類似。

她表示，孤獨感雖不是一項心理疾病，但與高齡者社交品質有關，照顧過程中若無法順利溝通，也會導致諸多困難，建議照顧者與高齡者溝通時放慢步調，並強化社交訓練，例如讓長者與大學生一起參與社會服務等，降低孤獨。

許志成說，孤獨感雖不只在獨居者身上發生，台灣男女平均餘命差異大，喪偶長者比率高，大數據及人群研究顯示，獨居長者孤獨感明顯高於有社交活動者，孤獨除會造成失智症，也會引發憂鬱症，長者輕則失眠，重則輕生，因此高齡自殺率在全年齡層中，排名居高不下，這與憂鬱、孤寂感盛行有關，盼藉由實證研究，在長者進入憂鬱、失智前的可逆階段，打破惡性循環。

黃緒文建議，政府與長照機構，應將孤獨感是為重要認知退化風險因子，納入常規評估，並結合語言訓練與社交介入等策略，包括團體討論、語言練習等，幫助長者維持語言能力與社交參與，將有助延緩認知老化、提升生活品質；第一線照護人員，也要根據長輩孤獨感與認知狀態，挑整溝通方式，例如以更明確的語句搭配視覺提示等，提高長者理解程度。

陽明交大生物科技學系教授黃植懋表示，醫療或照顧現場，場景通常很急促，醫療人員一接觸長者，需按表操課，投藥、量血壓，若發現長者孤獨感嚴重，第一線人員應多花時間、培養耐心，放慢語速與老年人溝通，近期因醫護人力流失嚴重，建議未來可設計語音互動機器人，導入照服現場，讓長者與機器人互動、藉口語抒發心情，「有人聽他講話，對認知退化有幫助。」

黃緒文團隊利用腦波監測長者退化情況。她表示，腦波是很好的監測工具，鼓勵民眾多接受大腦電波監測，了解高齡如何影響大腦表現，腦波儀器解析度高，可分析大腦神經元變化，「是很好的早期生理指標」，但仍有其極限，核磁造影等醫療用精密儀器，可定義出大腦病變位置是在額葉、頂葉或後腦勺，腦波工具則無法分析病變位置。

社交 孤獨 失智症

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