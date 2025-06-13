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影／嘉義台3線豪雨坍方 巨大落石從山坡滾落超嚇人
受豪雨影響，嘉義縣台3線310.35公里處邊坡今早坍方，巨大落石從山坡滾落，砰一聲砸向路面，嚇壞民眾，雙向交通阻斷，無人車傷亡，因雨勢較大且持續落石，將待邊坡穩定才會開始清除落石，目前實施全路段封閉，可改道由台84線接台20線再進入台3線。
雲嘉南區養護工程分局表示，嘉義縣中埔鄉台3線310.35公里處，今早7點多發生邊坡坍方落石，雙向交通阻斷，災害無人受傷，現場持續落石並辦理交維，目前實施全路段封閉，提醒用路人改道通行，替代道路可走台18線-國道3號-台84線-台20線-台3線。
雲嘉南區養護工程分局指出，分局曾文段已調派人員機具搶修，因目前雨勢較大，邊坡持續落石，人員先行待命，待邊坡穩定後辦理坍清作業，現場有人員警戒管制並觀察邊坡狀況，引導車輛依替代道路通行，預計今天下午5點排除路面落石恢復通行。
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